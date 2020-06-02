Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее лето

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет летняя погода.
По его словам, уже в четверг температура поднимется до 20 градусов, но в связи с изменением циркуляции воздуха ожидаются небольшие грозы. Синоптик отметил, что осадки следует воспринимать как первый признак летнего тепла, которое придет уже в конце недели.
"В субботу будет уже +22...+24, в воскресенье — +23...+25. В выходные придет настоящее лето", — подчеркнул Вильфанд в комментарии телеканалу "360".