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Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее лето
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее лето

17:31 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет летняя погода.
По его словам, уже в четверг температура поднимется до 20 градусов, но в связи с изменением циркуляции воздуха ожидаются небольшие грозы. Синоптик отметил, что осадки следует воспринимать как первый признак летнего тепла, которое придет уже в конце недели.
"В субботу будет уже +22...+24, в воскресенье — +23...+25. В выходные придет настоящее лето", — подчеркнул Вильфанд в комментарии телеканалу "360".
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