Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
2020-06-02T20:05
https://ria.ru/20200602/1572362513.html
Челябинские власти довели до малого бизнеса поддержку на 720 млн рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155272/83/1552728349_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_9115939f2a9bd5d5aeec45df2af33cec.jpg
РИА Новости

Челябинские власти довели до малого бизнеса поддержку на 720 млн рублей

17:29 02.06.2020 (обновлено: 20:05 02.06.2020)
24
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково"
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
© РИА Новости / Владимир Федоренко
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Власти в Челябинской области оказали финансовую поддержку в размере 720 миллионов рублей субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за COVID-19, это позволило сохранить более 60 тысяч рабочих мест, сообщила во вторник министр экономического развития региона Наталья Лугачева.
По словам Лугачевой, те ограничения, которые были вызваны коронавирусом или профилактическими мероприятиями, связанными с ним, отразились на всех сферах жизнедеятельности людей. По ее данным, в регионе работает почти 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято почти 350 тысяч человек.
"Надеемся, что комплексом мер (финансовой поддержки) воспользуются почти 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это позволит сохранить более 200 тысяч рабочих мест. Важная мера - прямая поддержка, которая направлена на сохранение трудовых коллективов. Сегодня более 50% тех, на кого эта мера направлена, уже подали заявки, и из 1,2 миллиарда рублей уже выплатили 720 миллионов рублей. Это позволило сохранить более 60 тысяч сотрудников", - сказала она на областном онлайн-совещании по обсуждению общенационального плана восстановления экономики на период после эпидемии.
По ее данным, основные меры поддержки, реализуемые в регионе, – это снижение ставки единого налога на вмененный доход в 2 раза, обнуление транспортного налога всех субъектов малого и среднего предпринимательства, работающего в сфере грузоперевозок, пассажироперевозок и вывоза твердых неопасных коммунальных отходов, снижение в 2 раза ставки налога на имущество для организаций, которые сами работают в сфере пострадавших отраслей, и в том числе сдают это имущество в аренду малому бизнесу, и другие.
Министр отметила эффективную работу фонда развития предпринимательства "Территории бизнеса", которая переформатировала подходы к поддержке малого предпринимательства, ставшая "антикризисным" штабом для предпринимателей.
Города России. Челябинск
27 мая, 19:30Челябинская область
Челябинские власти хотят восстановить рынок труда уже в этом году
Кроме того, по ее данным, в министерство экономического развития поступило более 700 предложений о мерах поддержки предпринимателей в нынешних условиях, министерством они были отсортировали по возможности масштабирования и действию на всей территории страны, в результате на федеральный уровень было направлено более 40 предложений.
Лугачева добавила, что среди этих мер – продление налоговых каникул, мораторий на проведение всех проверок малого и среднего бизнеса, распространение действующих мер поддержки в том числе на субъекты предпринимательства, которые поставляют комплектующие, но не относятся к пострадавшим отраслям. "Все эти меры достаточно востребованы в текущем режиме", - пояснила министр.
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин отметил положительный опыт Челябинской области по упреждению ситуации – в регионе были снижены налоги по упрощенной системе налогообложения, после чего, "как показала практика, это позволило сохранить занятость и предприятия малого и среднего бизнеса в области". По его словам, сейчас время ставить вопрос о пересмотре межбюджетных отношений между федеральным центром и регионом, позиция "Опоры России" – налоги с малого бизнеса должны полностью оставаться в регионе, в том числе налог на прибыль. "Также важный вопрос – поддержка спроса… Еще один момент – стимулирование инвестиционной активности. Если для крупного бизнеса предусмотрены специальные инвестконтракты, то индивидуальный налоговый вычет должен быть для субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал Калинин.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
Заместитель губернатора Егор Ковальчук в ходе совещания отметил усилия министерства экономического развития региона в оперативной и качественной подготовке мер поддержки. Он пояснил, что некоторые из предпринимателей не видят себя в предложенных мерах поддержки, но это не говорит, что "мы останавливаемся". "Работа продолжится", - сказал Ковальчук.
Как ранее сообщал губернатор Алексей Текслер, эпидемия коронавируса серьезно изменила жизнь, а ограничения неизбежно сказались на экономике и социальной сфере. "Доходы у многих снизились. Целый ряд предприятий был вынужден фактически приостановить свою деятельность. Сейчас бизнес ищет новые формы работы, частично перепрофилируется, обращается за поддержкой государства, чтобы сохранить рабочие места и доходы для своих сотрудников", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера. По его словам, в малом и среднем бизнесе работает почти четверть трудоспособного населения региона, и основная масса мер поддержки направлена на сохранение занятости – регион оперативно включился в федеральные программы и дополнил их своими.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Челябинская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр КалининКоронавирусыАлексей ТекслерЧелябинская областьЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ивановской области поддержат компании МСП
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача
В Верхневолжье введут повышенные ЕДВ для сельских медиков
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Мурманские предприятия ищут способы доставки грузов после обрушения моста
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье зафиксирован рост доходов по большинству налогов
Девушка фотографирует лебедей на пляже
В общенациональный план действий входит поддержка сферы туризма
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Налог для самозанятых введут на Вологодчине с августа
Школьные рюкзаки
В Уварово Тамбовской области к концу лета будет достроен детский сад
Аренда недвижимости
В 96% округов Подмосковья предоставляют отсрочку арендной платы
Брюссель
Торгпред назвал перспективные сферы развития сотрудничества с Бельгией
Палата интенсивной терапии
На Тамбовщине развернули еще 120 коек для лечения больных с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями
Многодетная семья из Самарской области поблагодарила Путина за поддержку
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
План восстановления экономики предполагает стимулирование инвестиций
Мост через реку Вятку в г. Кирове
Сити-менеджером Кирова утвердили замглавы администрации Осипова
Реконструкция Дмитровского шоссе в Москве
В Ярославской области начался ремонт дорог популярных турмаршрутов
Сеть придорожных комплексов Автоланч
Пикник на обочине. Автокомплексы Челябинска работают по новым правилам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
Лента новостейМолния