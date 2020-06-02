Челябинские власти довели до малого бизнеса поддержку на 720 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Власти в Власти в Челябинской области оказали финансовую поддержку в размере 720 миллионов рублей субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за COVID-19, это позволило сохранить более 60 тысяч рабочих мест, сообщила во вторник министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

По словам Лугачевой, те ограничения, которые были вызваны коронавирусом или профилактическими мероприятиями, связанными с ним, отразились на всех сферах жизнедеятельности людей. По ее данным, в регионе работает почти 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято почти 350 тысяч человек.

"Надеемся, что комплексом мер (финансовой поддержки) воспользуются почти 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это позволит сохранить более 200 тысяч рабочих мест. Важная мера - прямая поддержка, которая направлена на сохранение трудовых коллективов. Сегодня более 50% тех, на кого эта мера направлена, уже подали заявки, и из 1,2 миллиарда рублей уже выплатили 720 миллионов рублей. Это позволило сохранить более 60 тысяч сотрудников", - сказала она на областном онлайн-совещании по обсуждению общенационального плана восстановления экономики на период после эпидемии.

По ее данным, основные меры поддержки, реализуемые в регионе, – это снижение ставки единого налога на вмененный доход в 2 раза, обнуление транспортного налога всех субъектов малого и среднего предпринимательства, работающего в сфере грузоперевозок, пассажироперевозок и вывоза твердых неопасных коммунальных отходов, снижение в 2 раза ставки налога на имущество для организаций, которые сами работают в сфере пострадавших отраслей, и в том числе сдают это имущество в аренду малому бизнесу, и другие.

Министр отметила эффективную работу фонда развития предпринимательства "Территории бизнеса", которая переформатировала подходы к поддержке малого предпринимательства, ставшая "антикризисным" штабом для предпринимателей.

Кроме того, по ее данным, в министерство экономического развития поступило более 700 предложений о мерах поддержки предпринимателей в нынешних условиях, министерством они были отсортировали по возможности масштабирования и действию на всей территории страны, в результате на федеральный уровень было направлено более 40 предложений.

Лугачева добавила, что среди этих мер – продление налоговых каникул, мораторий на проведение всех проверок малого и среднего бизнеса, распространение действующих мер поддержки в том числе на субъекты предпринимательства, которые поставляют комплектующие, но не относятся к пострадавшим отраслям. "Все эти меры достаточно востребованы в текущем режиме", - пояснила министр.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин отметил положительный опыт Челябинской области по упреждению ситуации – в регионе были снижены налоги по упрощенной системе налогообложения, после чего, "как показала практика, это позволило сохранить занятость и предприятия малого и среднего бизнеса в области". По его словам, сейчас время ставить вопрос о пересмотре межбюджетных отношений между федеральным центром и регионом, позиция "Опоры России" – налоги с малого бизнеса должны полностью оставаться в регионе, в том числе налог на прибыль. "Также важный вопрос – поддержка спроса… Еще один момент – стимулирование инвестиционной активности. Если для крупного бизнеса предусмотрены специальные инвестконтракты, то индивидуальный налоговый вычет должен быть для субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал Калинин.

Заместитель губернатора Егор Ковальчук в ходе совещания отметил усилия министерства экономического развития региона в оперативной и качественной подготовке мер поддержки. Он пояснил, что некоторые из предпринимателей не видят себя в предложенных мерах поддержки, но это не говорит, что "мы останавливаемся". "Работа продолжится", - сказал Ковальчук.

Как ранее сообщал губернатор Алексей Текслер , эпидемия коронавируса серьезно изменила жизнь, а ограничения неизбежно сказались на экономике и социальной сфере. "Доходы у многих снизились. Целый ряд предприятий был вынужден фактически приостановить свою деятельность. Сейчас бизнес ищет новые формы работы, частично перепрофилируется, обращается за поддержкой государства, чтобы сохранить рабочие места и доходы для своих сотрудников", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера. По его словам, в малом и среднем бизнесе работает почти четверть трудоспособного населения региона, и основная масса мер поддержки направлена на сохранение занятости – регион оперативно включился в федеральные программы и дополнил их своими.