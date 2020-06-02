Верховный суд Индии перенес слушания дела о переименовании страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн - РИА Новости. Верховный суд Индии во вторник перенес слушания о внесении поправок в конституцию для изменения названия страны на историческое "Бхарат", сообщает издание India Today.
Дата новых слушаний не определена.
"Прекратите использовать (слово) "Индия", это позволит гражданам этой страны преодолеть колониальное прошлое и привить чувство гордости за нашу национальность", - говорится в ходатайстве, поданном жителем Нью-Дели по имени Намах.
Он отметил, что название страны на документах пишется по-разному - используются наименования "Союз Индии", "Республика Индия" и "Бхарат Саркар" ("Республика Индия" на хинди).
Согласно 1-й статье конституции Индии, допускаются оба названия. В ней, в частности, говорится, что "Индия, также Бхарат, является союзом штатов".
Как отмечают СМИ, это не первое подобное ходатайство. В марте 2016 года Верховный суд отклонил подобную петицию, а коллегия судей подтвердила вердикт, призвав заявителя не играть с эмоциями жителей страны.
Предполагается, что название страны восходит к санскритскому слову "синдху", в переводе обозначающему "река". Чаще этим словом называли реку Инд. Слово "Бхарат" восходит к имени легендарного царя Бхарата, который завоевал и объединил все земли Индийского субконтинента.
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