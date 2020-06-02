Торгпред назвал перспективные сферы развития сотрудничества с Бельгией

"Говоря в целом о возможностях дальнейшего развития российско-бельгийских торгово-экономических отношений, важно учитывать наиболее развитые перспективные для нас отрасли бельгийской экономики. Для России было бы интересно развивать сотрудничество по таким направлениям, как химия, фармацевтика и биотехнологии, развитые в Бельгии, компьютерные технологии, микроэлектроника и нанотехнологии, машиностроение, транспорт, логистика и технологии по сортировке и переработки отходов", - сказал Горшков в ходе круглого стола "Перспективы развития сотрудничества со странами Бенилюкс в период пост-пандемии", организованного Московской торгово-промышленной палатой онлайн.