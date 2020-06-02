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Торгпред назвал перспективные сферы развития сотрудничества с Бельгией
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РИА Новости

Торгпред назвал перспективные сферы развития сотрудничества с Бельгией

17:26 02.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрюссель
Брюссель
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Россия заинтересована развивать сотрудничество с Бельгией по таким направлениям, как химия, фармацевтика, биотехнологии, компьютерные технологии, нанотехнологии, логистика, заявил торговый представитель РФ в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Анатолий Горшков.
"Говоря в целом о возможностях дальнейшего развития российско-бельгийских торгово-экономических отношений, важно учитывать наиболее развитые перспективные для нас отрасли бельгийской экономики. Для России было бы интересно развивать сотрудничество по таким направлениям, как химия, фармацевтика и биотехнологии, развитые в Бельгии, компьютерные технологии, микроэлектроника и нанотехнологии, машиностроение, транспорт, логистика и технологии по сортировке и переработки отходов", - сказал Горшков в ходе круглого стола "Перспективы развития сотрудничества со странами Бенилюкс в период пост-пандемии", организованного Московской торгово-промышленной палатой онлайн.
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Он также отметил, что российский экспорт в Бельгию достаточно разнообразен. Так, что касается необработанных бриллиантов, Россия в основном торгует ими через бельгийский Антверпен.
"Это огромная статья нашего экспорта. Бельгийцы также импортируют продукцию нашего ОПК, прежде всего, льняное семя, деревообрабатывающая промышленность, лиственница", - рассказал торгпред.
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РоссияБельгияЭкономика
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