Роспотребнадзор призвал ограничить посещение пациентов в медучреждениях

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посещение пациентов в медучреждениях следует ограничить до улучшения эпидемиологической ситуации, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций.
"Введение по решению администрации медицинской организации ограничений по допуску на территорию и в помещения медицинской организации посетителей, не имеющих отношения к получению или оказанию медицинской помощи, до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в рекомендациях.
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