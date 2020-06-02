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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:26
https://ria.ru/20200602/1572362222.html
Роспотребнадзор призвал ограничить посещение пациентов в медучреждениях
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564163938_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_6f04a1f563a844cd2aaac6b655c1b361.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор призвал ограничить посещение пациентов в медучреждениях

17:26 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗнак красного креста у здания больницы
Знак красного креста у здания больницы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посещение пациентов в медучреждениях следует ограничить до улучшения эпидемиологической ситуации, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций.
"Введение по решению администрации медицинской организации ограничений по допуску на территорию и в помещения медицинской организации посетителей, не имеющих отношения к получению или оказанию медицинской помощи, до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в рекомендациях.
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