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2020-06-02T17:25
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Бизнесмены сообщили Корпорации МСП о проведении отмененных проверок
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РИА Новости

Бизнесмены сообщили Корпорации МСП о проведении отмененных проверок

17:25 02.06.2020
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© Фото : Корпорация МСПФлаера МСП банка
Флаера МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Корпорация МСП получила более 150 обращений о проведении проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, несмотря на введенный мораторий, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с 18 марта по 31 декабря в России введен мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий.
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Корпорация МСП на портале своего бизнес-навигатора создала форму обратной связи, через которую субъекты МСП могут сообщить о проверках, проводимых после введения моратория.
"По состоянию на начало июня 2020 года от субъектов МСП получено более 150 обращений о проведении таких проверок представителями порядка 20 контрольно-надзорных органов", - сообщили РИА Новости в корпорации.
Бизнес-навигатор МСП - это ресурс, который в онлайн-режиме помогает предпринимателям создать или расширить свой бизнес в любом городе и регионе России. С его помощью можно рассчитать бизнес-план, узнать, сможет ли компания получить кредит, найти льготы, субсидии и гранты, а также объявления о продаже или аренде недвижимости для бизнеса.
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