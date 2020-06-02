Бизнесмены сообщили Корпорации МСП о проведении отмененных проверок

Корпорация МСП на портале своего бизнес-навигатора создала форму обратной связи, через которую субъекты МСП могут сообщить о проверках, проводимых после введения моратория.

"По состоянию на начало июня 2020 года от субъектов МСП получено более 150 обращений о проведении таких проверок представителями порядка 20 контрольно-надзорных органов", - сообщили РИА Новости в корпорации.

Бизнес-навигатор МСП - это ресурс, который в онлайн-режиме помогает предпринимателям создать или расширить свой бизнес в любом городе и регионе России. С его помощью можно рассчитать бизнес-план, узнать, сможет ли компания получить кредит, найти льготы, субсидии и гранты, а также объявления о продаже или аренде недвижимости для бизнеса.