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Эксперт оценила план восстановления российской экономики
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РИА Новости

Эксперт оценила план восстановления российской экономики

17:24 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. План восстановления экономики России будет эффективен, если его меры будут системными, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.
Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин представил проект плана восстановления экономики президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, стоимость плана составит около 5 триллионов рублей.
"Разработанный правительством план по восстановлению экономики будет эффективным, если предлагаемые в нем меры будут носить системный характер", - сказала она.
Бабкина отметила, что в период кризисов расширение госучастия в экономике, увеличение объемов госзаказа - это те меры, которые способствуют поддержке производителей, сохранению рабочих мест и доходов населения.
"Важно, чтобы выделенные средства были потрачены на интенсивные преобразования в экономике - это позволит сформировать фундамент для долгосрочного экономического роста", - уточнила она, добавив, что сумма, заложенная для реализации плана "видится адекватной".
Андрей Турчак
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Михаил МишустинРЭУ имени Г. В. ПлехановаВладимир ПутинЭкономика
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