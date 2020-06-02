Эксперт оценила план восстановления российской экономики

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. План восстановления экономики России будет эффективен, если его меры будут системными, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин представил проект плана восстановления экономики президенту РФ Владимиру Путину . По его словам, стоимость плана составит около 5 триллионов рублей.

"Разработанный правительством план по восстановлению экономики будет эффективным, если предлагаемые в нем меры будут носить системный характер", - сказала она.

Бабкина отметила, что в период кризисов расширение госучастия в экономике, увеличение объемов госзаказа - это те меры, которые способствуют поддержке производителей, сохранению рабочих мест и доходов населения.