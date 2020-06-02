Корпорация МСП рассказала бизнесменам о мерах поддержки при пандемии

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 80 тысяч пользователей смогли получить информацию о мерах поддержки бизнеса в России в условиях пандемии Более 80 тысяч пользователей смогли получить информацию о мерах поддержки бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса через контакт-центр Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства ( Корпорации МСП ) и на ее сайте, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

Контакт-центр Корпорации МСП на начало июня принял и обработал около 8 тысяч обращений. Так, 2700 вопросов касались финансовых мер поддержки по линии самой корпорации, более 1300 - беспроцентных кредитов МСП Банка, который является "дочкой" корпорации, более 1700 - сервисов бизнес-навигатора. Еще более 200 обращений связаны с имущественной поддержкой, большинство остальных - с мерами поддержки в сфере закупок и мораторием на проведение проверок.

На сайте корпорации были создан баннер и специальный раздел с информацией о мерах поддержки субъектов МСП во время пандемии. С 27 марта, когда были объявлены нерабочие дни, до 2 июня их просмотрело 58 тысяч пользователей. В период с 25 мая еще более 15 тысяч посмотрели специальный лэндинг на сайте, также рассказывающий о мерах поддержки.

Контактный центр МСП Банка также принимает обращения. По состоянию на вторник их поступило свыше 2,5 тысячи. Наибольшая часть из них связаны с получением беспроцентного кредита на выплату зарплат.

Помимо этого, при поддержке Корпорации МСП свой портал-агрегатор государственных и частных мер поддержки бизнеса запустил ВЭБ - Поддержка.вэб.рф. Также на сайте можно подобрать меры поддержки в зависимости от размера, формы организации и отрасли. С момента запуска 20 апреля портал посетили почти 40 тысяч пользователей. Коммуникационные каналы Корпорация МСП создавала во взаимодействии с правительством, Минэкономразвития, ВЭБом, институтами развития и деловыми объединениями.

Само Минэкономразвития также создало разделы на своем сайте и спецресурсы. Так, раздел на сайте со всеми действующими мерами поддержки с 15 апреля по 1 июня посетили почти 231,8 тысячи человек. В чат-бот economika_bezvirusa, который помогает понять, куда субъектам МСП нужно обращаться за той или иной поддержкой, отправили с 30 апреля по 27 мая почти 15,8 тысячи сообщений. А портал мойбизнес.рф с информацией о поддержке и возможностью консультаций с 1 апреля по 1 июня посетили 228 тысяч человек. Сейчас там зарегистрировано 535 тысяч пользователей.