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2020-06-02T17:20
https://ria.ru/20200602/1572361863.html
Около 700 человек арестовали за ночь в Нью-Йорке на фоне беспорядков
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РИА Новости

Около 700 человек арестовали за ночь в Нью-Йорке на фоне беспорядков

17:20 02.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие в Нью-Йорке
Протестующие в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 700 человек были арестованы за ночь в Нью-Йорке на фоне беспорядков, несмотря на введение комендантского часа, передает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Ранее власти на сутки продлили комендантский час в Нью-Йорке. Впервые с момента начала беспорядков комендантский час в Нью-Йорке был введен в понедельник. Он начался в 23.00 (6.00 мск), однако протестующие не стали его соблюдать.
В общей сложности в Нью-Йорке за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда арестовали 2 тысячи человек.
Как передает телеканал, мирные протесты переросли в вандализм, мародерство и стычки с полицией. Многие магазины заколотили досками витрины, чтобы избежать грабежа. За ночь еще несколько сотрудников полиции пострадали, в частности сержант полиции Нью-Йорка, который расследовал случаи мародерства в Бронксе. Полицейского сбила машина, он серьёзно пострадал. Всего с прошлой недели пострадали более 40 полицейских.
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По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)СШАВ мире
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