Около 700 человек арестовали за ночь в Нью-Йорке на фоне беспорядков

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 700 человек были арестованы за ночь в Около 700 человек были арестованы за ночь в Нью-Йорке на фоне беспорядков, несмотря на введение комендантского часа, передает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Ранее власти на сутки продлили комендантский час в Нью-Йорке. Впервые с момента начала беспорядков комендантский час в Нью-Йорке был введен в понедельник. Он начался в 23.00 (6.00 мск), однако протестующие не стали его соблюдать.

В общей сложности в Нью-Йорке за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда арестовали 2 тысячи человек.

Как передает телеканал, мирные протесты переросли в вандализм, мародерство и стычки с полицией. Многие магазины заколотили досками витрины, чтобы избежать грабежа. За ночь еще несколько сотрудников полиции пострадали, в частности сержант полиции Нью-Йорка, который расследовал случаи мародерства в Бронксе. Полицейского сбила машина, он серьёзно пострадал. Всего с прошлой недели пострадали более 40 полицейских.