Около 700 человек арестовали за ночь в Нью-Йорке на фоне беспорядков

Ранее власти на сутки продлили комендантский час в Нью-Йорке. Впервые с момента начала беспорядков комендантский час в Нью-Йорке был введен в понедельник. Он начался в 23.00 (6.00 мск), однако протестующие не стали его соблюдать.
В общей сложности в Нью-Йорке за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда арестовали 2 тысячи человек.
Как передает телеканал, мирные протесты переросли в вандализм, мародерство и стычки с полицией. Многие магазины заколотили досками витрины, чтобы избежать грабежа. За ночь еще несколько сотрудников полиции пострадали, в частности сержант полиции Нью-Йорка, который расследовал случаи мародерства в Бронксе. Полицейского сбила машина, он серьёзно пострадал. Всего с прошлой недели пострадали более 40 полицейских.
Вчера, 08:00Революция бархатная и вместе с тем наждачная
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.