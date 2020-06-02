Наводнение в финской Лапландии достигло рекордного уровня 1973 года

Размытая дорога в результате паводка в финской Лапландии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Уровень рек в финской Лапландии поднялся до максимума, зарегистрированного в 1973 году, из-за обильного таяния снегов, сейчас он постепенно снижается, сообщает Институт окружающей среды Уровень рек в финской Лапландии поднялся до максимума, зарегистрированного в 1973 году, из-за обильного таяния снегов, сейчас он постепенно снижается, сообщает Институт окружающей среды Финляндии Syke.

"Наводнение в Лапландии постепенно снижается. В Рованиеми уровень воды немного снизился, но он все еще выше нормы. Ожидается, что наводнение отступит в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

В Киттиля уровень воды оставался немного ниже уровня для ущерба.

В Ивало уровень воды в выходные снижался, но теперь снова немного повысился.

"Масштабы наводнения были очень близки к тому же уровню, что и во время наводнений 1973 и 1993 годов", - уточняет институт.

Как отмечают специалисты, весенний паводок - это нормальное явление, особенно в Лапландии, но в этом году проблема заключается в рекордном уровне снега, которого не наблюдалось на протяжении 60 лет.

Пик наводнения на всех реках Лапландии ожидается на этой неделе.

Отслеживать гидрологическую обстановку в Финляндии можно онлайн. Власти информируют о нескольких разрушенных дорогах местного значения, о другом ущербе не сообщается.