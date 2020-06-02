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2020-06-02T17:33
https://ria.ru/20200602/1572361835.html
Наводнение в финской Лапландии достигло рекордного уровня 1973 года
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РИА Новости

Наводнение в финской Лапландии достигло рекордного уровня 1973 года

17:33 02.06.2020
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© Фото : Lapin Pelastuslaitos Размытая дорога в результате паводка в финской Лапландии
Размытая дорога в результате паводка в финской Лапландии
© Фото : Lapin Pelastuslaitos
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Уровень рек в финской Лапландии поднялся до максимума, зарегистрированного в 1973 году, из-за обильного таяния снегов, сейчас он постепенно снижается, сообщает Институт окружающей среды Финляндии Syke.
"Наводнение в Лапландии постепенно снижается. В Рованиеми уровень воды немного снизился, но он все еще выше нормы. Ожидается, что наводнение отступит в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
В Киттиля уровень воды оставался немного ниже уровня для ущерба.
В Ивало уровень воды в выходные снижался, но теперь снова немного повысился.
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"Масштабы наводнения были очень близки к тому же уровню, что и во время наводнений 1973 и 1993 годов", - уточняет институт.
Как отмечают специалисты, весенний паводок - это нормальное явление, особенно в Лапландии, но в этом году проблема заключается в рекордном уровне снега, которого не наблюдалось на протяжении 60 лет.
Пик наводнения на всех реках Лапландии ожидается на этой неделе.
Отслеживать гидрологическую обстановку в Финляндии можно онлайн. Власти информируют о нескольких разрушенных дорогах местного значения, о другом ущербе не сообщается.
В результате наводнения каждый год в Финляндии происходят значительные финансовые потери. В 2013 году в результате весенних паводков общий ущерб составил 5 миллионов евро, а в 2012 году в результате наводнений был нанесен ущерб в размере 10 миллионов евро, сообщал ранее Syke.
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