В Ростовской области отметили рост числа бессимптомных носителей COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Количество жителей Количество жителей Ростовской области , которые переносят коронавирус без каких-либо симптомов, постепенно увеличивается и достигло уже 62% от общего числа заболевших, сообщил журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По данным на 2 июня, в области зарегистрированы 5195 случаев заболевания коронавирусом, из них 253 за последние сутки. За весь период в регионе выздоровели 1834 человека, умерли – 40.

"Среди заболевших наблюдается рост количества бессимптомных. Уже этот показатель достиг 62%, а из числа бессимптомных уже у половины мы не можем определить контакты", - сказал Ковалев. Он добавил, что заболевание протекает в легкой и средне тяжелой форме у 95%, что свидетельствует о своевременности выявления больных.

Руководитель регионального ведомства также отметил, что уже третью неделю в структуре заболевших в области продолжает расти доля городского населения, которая на сегодняшний день превышает 53% и по темпу прироста отличатся в худшую сторону.

"Мы видим четко выраженную последовательность: массовый выход людей на улицу с явным несоблюдением дистанции и масочного режима, что характерно для городов в последние две недели, и далее выраженный диффузный рост заболеваемости", - уточнил он.

По данным замгубернатора региона Михаила Корнеева, к настоящему времени только за нарушение масочного режима полицией и областными органами власти составлено около 6 тысяч протоколов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.