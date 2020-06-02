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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:19
https://ria.ru/20200602/1572361802.html
В Ростовской области отметили рост числа бессимптомных носителей COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Ростовской области отметили рост числа бессимптомных носителей COVID-19

17:19 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Количество жителей Ростовской области, которые переносят коронавирус без каких-либо симптомов, постепенно увеличивается и достигло уже 62% от общего числа заболевших, сообщил журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
По данным на 2 июня, в области зарегистрированы 5195 случаев заболевания коронавирусом, из них 253 за последние сутки. За весь период в регионе выздоровели 1834 человека, умерли – 40.
"Среди заболевших наблюдается рост количества бессимптомных. Уже этот показатель достиг 62%, а из числа бессимптомных уже у половины мы не можем определить контакты", - сказал Ковалев. Он добавил, что заболевание протекает в легкой и средне тяжелой форме у 95%, что свидетельствует о своевременности выявления больных.
Руководитель регионального ведомства также отметил, что уже третью неделю в структуре заболевших в области продолжает расти доля городского населения, которая на сегодняшний день превышает 53% и по темпу прироста отличатся в худшую сторону.
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"Мы видим четко выраженную последовательность: массовый выход людей на улицу с явным несоблюдением дистанции и масочного режима, что характерно для городов в последние две недели, и далее выраженный диффузный рост заболеваемости", - уточнил он.
По данным замгубернатора региона Михаила Корнеева, к настоящему времени только за нарушение масочного режима полицией и областными органами власти составлено около 6 тысяч протоколов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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