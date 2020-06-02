Названы условия "замедления" коронавируса

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американские ученые выяснили, как температура воздуха и другие погодные факторы влияют на распространение Американские ученые выяснили, как температура воздуха и другие погодные факторы влияют на распространение нового коронавируса . Об этом сообщает ScienceDaily

Исследователи проанализировали ежедневные данные по заболеваемости COVID-19 на территории США с конца января по конец апреля и их возможную взаимосвязь с температурой воздуха, осадками, ультрафиолетовым излучением.

Выяснилось, что распространение коронавируса действительно снижается при повышении температуры вплоть до 11 градусов по Цельсию. Дальнейшее увеличение этого показателя не связано с сокращением передачи вируса. При этом ученые отметили, что заболеваемость при теплой погоде ниже, чем при холодной. Самый высокий прирост новых случаев наблюдался при отрицательных значениях термометра.

Исследователи добавили, что температура воздуха не является определяющим фактором при распространении коронавируса, которое продолжится и при более жаркой погоде.

Результаты исследования показали, что более высокий уровень УФ-излучения также способствует замедлению темпов прироста новых случаев заболевания. Влажность воздуха и осадки не оказывают существенного влияния на эпидемиологическую обстановку, говорится в работе.

Как указал один из специалистов, Шив Сехра, основываясь на полученных данных, нельзя полагать, что распространение инфекции полностью прекратится в летние месяцы. Он отметил, что это исследование является первой работой, которая изучает совокупное влияние температуры воздуха, влажности и осадков, а также ультрафиолетового излучения на новый тип коронавируса.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены более 6,1 миллиона человек, более 373 тысяч умерли.

В России коронавирус диагностировали у 423 741 человек, из них 186 985 выздоровели, около пяти тысяч пациентов скончались.