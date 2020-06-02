Роспотребнадзор подготовил рекомендации о работе медицинских организаций

Мишустин поручил проследить за возвратом медучреждений в плановый режим

Мишустин поручил проследить за возвратом медучреждений в плановый режим

Уточняется, что при этом в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля.