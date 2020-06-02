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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:16
https://ria.ru/20200602/1572361522.html
Роспотребнадзор подготовил рекомендации о работе медицинских организаций
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972629_0:83:1601:983_1036x0_80_0_0_b043716ccf107d7f1771f2ef602ef085.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил рекомендации о работе медицинских организаций

17:16 02.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкГородская клиническая больница №31
Городская клиническая больница №31
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Городская клиническая больница №31. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 при восстановлении профильной деятельности медорганизаций.
"В условиях поэтапного возобновления деятельности предприятий и организаций, а также снятия ограничительных мероприятий, связанных с эпидемическим распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий ("дорожную карту") по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций", - говорится в документе.
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Уточняется, что при этом в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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