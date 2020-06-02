Роспотребнадзор подготовил рекомендации о работе медицинских организаций

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 при восстановлении профильной деятельности медорганизаций.
"В условиях поэтапного возобновления деятельности предприятий и организаций, а также снятия ограничительных мероприятий, связанных с эпидемическим распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте план мероприятий ("дорожную карту") по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций", - говорится в документе.
Уточняется, что при этом в регионе должно быть предусмотрено функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.