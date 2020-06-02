Роспотребнадзор подготовил рекомендации для медицинских стационаров

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Поступление пациентов в медицинские организации должно быть организовано с соблюдением социальной дистанции, следует из рекомендаций по профилактике COVID-19 при восстановлении профильной деятельности медорганизаций, размещенных на сайте Роспотребнадзора.
"Организацию поступления больных с соблюдением мер социального дистанцирования (в инфекционных и детских стационарах – только через приемно-смотровые боксы), оборудование при приемных отделениях диагностических палат (изоляторов)", - говорится в рекомендациях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.