МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. продлил режим закрытия для посетителей до особых распоряжений, Московский зоопарк продлил режим закрытия для посетителей до особых распоряжений, сообщается на сайте организации.

"Началось лето, но все еще важно сохранять бдительность, заботиться о здоровье себя и близких. Московский зоопарк продлевает режим закрытия до особых распоряжений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время закрытия зоопарк доступен в режиме онлайн в трансляциях лекций, кормлений, тренингов, видеозарисовок с животными и многого другого.

"Акция по продаже льготных билетов закончилась. Однако мы очень скучаем по вам и ждем в гости при первой возможности. А пока – будем продолжать радовать новыми рассказами и экскурсиями", - дополняется в сообщении.