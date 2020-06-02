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2020-06-02T17:26
https://ria.ru/20200602/1572361407.html
Московский зоопарк продлил режим закрытия для посетителей
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РИА Новости

Московский зоопарк продлил режим закрытия для посетителей

17:26 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Московский зоопарк продлил режим закрытия для посетителей до особых распоряжений, сообщается на сайте организации.
"Началось лето, но все еще важно сохранять бдительность, заботиться о здоровье себя и близких. Московский зоопарк продлевает режим закрытия до особых распоряжений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на время закрытия зоопарк доступен в режиме онлайн в трансляциях лекций, кормлений, тренингов, видеозарисовок с животными и многого другого.
"Акция по продаже льготных билетов закончилась. Однако мы очень скучаем по вам и ждем в гости при первой возможности. А пока – будем продолжать радовать новыми рассказами и экскурсиями", - дополняется в сообщении.
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