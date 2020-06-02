Ямайка вновь откроется для туристов 15 июня

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Остров Ямайка вновь открывает свои границы для путешественников 15 июня, Остров Ямайка вновь открывает свои границы для путешественников 15 июня, сообщает Caribbean Journal.

Об этом решении объявил министр туризма страны Эдмунд Бартлетт.

Адам Стюарт, заместитель председателя курортной компании подчеркнул, что недавно разработанные Ямайкой протоколы по COVID-19, ориентированные на здоровье и безопасность, занимают более 100 страниц.

Они касаются транспорта, ресторанов, владельцев вилл, туроператоров и, конечно, всех отелей и курортов.

Представители некоторых гостиниц уже подтвердили, что открыты для бронирования международным путешественникам, которые смогут приехать после 15 июня, как было объявлено правительством Ямайки.