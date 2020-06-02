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Туризм
2020-06-02T18:43
https://ria.ru/20200602/1572361387.html
Ямайка вновь откроется для туристов 15 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/151859/27/1518592742_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_738a70653848d0df7a5dbdad7a8f3419.jpg
РИА Новости

Ямайка вновь откроется для туристов 15 июня

18:43 02.06.2020
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© Depositphotos / vova130555@gmail.comКарибский пляж на северном побережье Ямайки
Карибский пляж на северном побережье Ямайки
© Depositphotos / vova130555@gmail.com
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Остров Ямайка вновь открывает свои границы для путешественников 15 июня, сообщает Caribbean Journal.
Об этом решении объявил министр туризма страны Эдмунд Бартлетт.
Адам Стюарт, заместитель председателя курортной компании подчеркнул, что недавно разработанные Ямайкой протоколы по COVID-19, ориентированные на здоровье и безопасность, занимают более 100 страниц.
Они касаются транспорта, ресторанов, владельцев вилл, туроператоров и, конечно, всех отелей и курортов.
Представители некоторых гостиниц уже подтвердили, что открыты для бронирования международным путешественникам, которые смогут приехать после 15 июня, как было объявлено правительством Ямайки.
Бартлетт предположил, что страна может принять два миллиона посетителей до конца года.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмЯмайка
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