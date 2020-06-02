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Тверская область
2020-06-02T17:08
https://ria.ru/20200602/1572361108.html
В Верхневолжье введут повышенные ЕДВ для сельских медиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569478119_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_317d1ad0815abdfd39131df34ba0d02a.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье введут повышенные ЕДВ для сельских медиков

17:08 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧемодан с лекарственными средствами в руках у врача
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 2 июн - РИА Новости. Тверские власти с этого года установят повышенные единовременные компенсационные выплаты  для врачей и фельдшеров, переезжающих на работу в сельские населённые пункты, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, сообщает пресс-служба областного правительства.
Повышенные единовременные компенсационные выплаты в этом году планируется предоставить 15 врачам и 15 фельдшерам. Размер "подъемных" для врачей составит полтора миллиона рублей и для фельдшеров - 750 тысяч рублей. 
"Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников. Планируем до 1 сентября принять перечень нормативно-правовых актов, которые обеспечат дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба областного правительстуа напоминает, что программа по привлечению медицинских кадров в села, небольшие города и поселки за счет предоставления им единовременных компенсационных выплат, реализуется в регионе уже несколько лет.
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