В Верхневолжье введут повышенные ЕДВ для сельских медиков

Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача

ТВЕРЬ, 2 июн - РИА Новости. Тверские власти с этого года установят повышенные единовременные компенсационные выплаты для врачей и фельдшеров, переезжающих на работу в сельские населённые пункты, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, сообщает пресс-служба областного правительства.

Повышенные единовременные компенсационные выплаты в этом году планируется предоставить 15 врачам и 15 фельдшерам. Размер "подъемных" для врачей составит полтора миллиона рублей и для фельдшеров - 750 тысяч рублей.

"Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников. Планируем до 1 сентября принять перечень нормативно-правовых актов, которые обеспечат дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.