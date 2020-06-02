В Верхневолжье введут повышенные ЕДВ для сельских медиков

ТВЕРЬ, 2 июн - РИА Новости. Тверские власти с этого года установят повышенные единовременные компенсационные выплаты для врачей и фельдшеров, переезжающих на работу в сельские населённые пункты, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, сообщает пресс-служба областного правительства.
Повышенные единовременные компенсационные выплаты в этом году планируется предоставить 15 врачам и 15 фельдшерам. Размер "подъемных" для врачей составит полтора миллиона рублей и для фельдшеров - 750 тысяч рублей.
"Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников. Планируем до 1 сентября принять перечень нормативно-правовых актов, которые обеспечат дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников", - сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба областного правительстуа напоминает, что программа по привлечению медицинских кадров в села, небольшие города и поселки за счет предоставления им единовременных компенсационных выплат, реализуется в регионе уже несколько лет.