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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T19:09
https://ria.ru/20200602/1572361034.html
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357692_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_324006054e9784800be97e06c4b6870b.jpg
РИА Новости

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

17:07 02.06.2020 (обновлено: 19:09 02.06.2020)
20881
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
Документ состоит из 500 пунктов и рассчитан на два года. На его выполнение намерены выделить пять триллионов рублей.
Российские рубли
1 июня, 16:44Сказано в эфире
Эксперт предположил, как будут решаться проблемы экономики Правительство РФ подготовило общенациональный план восстановления экономики, завтра документ представят президенту. В интервью радио Sputnik директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов высказал мнение, что выход из кризиса не будет быстрым.
План состоит из трех этапов. До конца третьего квартала нынешнего года ситуация должна стабилизироваться, нельзя допустить, чтобы доходы населения продолжили падать.
К концу второго квартала 2021 года власти намерены снизить безработицу в стране, а доходы должны вырасти до уровня 2019-го.
Во второй половине 2021 года российская экономика должна выйти на устойчивый рост.

"Двигаться вперед"

Документ находится в распоряжении РИА Новости. Из него следует, что безработица к концу 2021 года будет составлять не более пяти процентов.
В плане описаны меры поддержки малого бизнеса, населения, а также содержатся предложения по развитию долгосрочных финансовых инструментов.
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Вчера, 16:29Туризм
В общенациональный план действий входит поддержка сферы туризма
Путин одобрил предлагаемые меры и похвалил правительство за проделанную работу.
"Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но самое главное — поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, это само по себе важно, безусловно", — сказал он.
Власти приступят к реализации плана уже в июле.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Всё это слышали уже не раз на протяжении 20 лет!Ничего нового.Фантазии что ли не хватает!
2 июня, 17:39
stribog1920
145410114
Пишущих для него авторов монологов надо менять.С "аншлага" можно пригласить.
2 июня, 18:09
Слава Мишкич
90210219
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