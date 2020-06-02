Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Документ состоит из 500 пунктов и рассчитан на два года. На его выполнение намерены выделить пять триллионов рублей.

План состоит из трех этапов. До конца третьего квартала нынешнего года ситуация должна стабилизироваться, нельзя допустить, чтобы доходы населения продолжили падать.

К концу второго квартала 2021 года власти намерены снизить безработицу в стране, а доходы должны вырасти до уровня 2019-го.

Во второй половине 2021 года российская экономика должна выйти на устойчивый рост.

"Двигаться вперед"

Документ находится в распоряжении РИА Новости. Из него следует, что безработица к концу 2021 года будет составлять не более пяти процентов.

В плане описаны меры поддержки малого бизнеса, населения, а также содержатся предложения по развитию долгосрочных финансовых инструментов.

Путин одобрил предлагаемые меры и похвалил правительство за проделанную работу.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но самое главное — поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, это само по себе важно, безусловно", — сказал он.