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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:27
https://ria.ru/20200602/1572360958.html
Минздрав назвал способ распознать коронавирус у детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_b9a585a83d2331d67e4ffa78f13985fe.jpg
РИА Новости

Минздрав назвал способ распознать коронавирус у детей

17:06 02.06.2020 (обновлено: 18:27 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" больницы имени З. А. Башляевой
Медик на входе в красную зону больницы имени З. А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик на входе в "красную зону" больницы имени З. А. Башляевой. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Минздраве рассказали, какие симптомы наблюдаются у заразившихся коронавирусом детей до трех лет.
Это заложенность носа, боль в горле, диарея и боль в животе, а также субфебрильная (до 38 градусов) температура.

"Все эти симптомы непродолжительные, и самое главное, что дети до трех лет болеют меньше всех, сама болезнь протекает легко", — цитирует Минздрав телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что повышение температуры выше 38,5 градуса и появление кашля — это повод обратиться к врачу.
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Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более шести миллионов инфицированных, 373 тысячи из них умерли. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 423 тысячи, более пяти тысяч человек скончались, почти 187 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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