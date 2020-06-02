Минздрав назвал способ распознать коронавирус у детей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Минздраве рассказали, какие симптомы наблюдаются у заразившихся коронавирусом детей до трех лет.
Это заложенность носа, боль в горле, диарея и боль в животе, а также субфебрильная (до 38 градусов) температура.
"Все эти симптомы непродолжительные, и самое главное, что дети до трех лет болеют меньше всех, сама болезнь протекает легко", — цитирует Минздрав телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что повышение температуры выше 38,5 градуса и появление кашля — это повод обратиться к врачу.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более шести миллионов инфицированных, 373 тысячи из них умерли. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 423 тысячи, более пяти тысяч человек скончались, почти 187 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.