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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:49
https://ria.ru/20200602/1572360926.html
Вирусолог объяснил, почему нельзя заменить защитную маску шарфом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571709308_0:0:3421:1925_1036x0_80_0_0_5c8eea6166fe62b8876bc9425057b054.jpg
РИА Новости

Вирусолог объяснил, почему нельзя заменить защитную маску шарфом

17:06 02.06.2020 (обновлено: 18:49 02.06.2020)
1577
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПошив защитных масок в Минске
Пошив защитных масок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему шарф не может заменить медицинскую маску при профилактике коронавируса.
Эксперт напомнил, что у маски есть хорошо различимые лицевая и внутренняя стороны, которые тяжело спутать. Если надеть защиту неправильно, человек будет вдыхать отфильтрованные частицы, возможно и вирусные.
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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"С шарфом ситуация принципиально другая. Дело в том, что никто, конечно же, не запомнит, каким местом шарфа этот человек дышал. С вероятностью 50 процентов он это перепутает, когда наденет этот шарф в следующий раз", — сказал Нетесов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Потенциально вредны с точки зрения защиты от COVID-19 и другие альтернативы — кофты и воротники свитера.

"Почему маски делают по правилам техническим, по ГОСТам? Дело в том, что там всегда один из слоев — это фильтрующий материал, который задерживает частицы больше определенного размера. Никто никакие свитера, кофты не проверял, что они задерживают, что они не задерживают", — добавил биолог.

Из-за ситуации с коронавирусом в многих российских регионах действует масочный режим, который подразумевает обязательное ношение маски в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Домино
Как правильно носить маски
28 мая, 13:33
111911357
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Пол-страны так носят! Только вместо шарфов - маска из тряпочек на подбородке! И никто не знает, сколько дней она не стиралась, в каких карманах лежала, сколько раз ей вытирали нос, лоб и подбородок! Ведь по логике властей: идёшь один по улице, а маски на подбородке нет - штраф, а если на подбородке - норм! Здравый смысл и не ночевал!
2 июня, 17:16
Фиалка ноября
1730003
Ему доплачивают производители масок? Эти маски в любом случае, от вируса не защищают.
2 июня, 17:31
sensotron .
1310002
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