Вирусолог объяснил, почему нельзя заменить защитную маску шарфом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов объяснил, почему шарф не может заменить медицинскую маску при профилактике коронавируса.
Эксперт напомнил, что у маски есть хорошо различимые лицевая и внутренняя стороны, которые тяжело спутать. Если надеть защиту неправильно, человек будет вдыхать отфильтрованные частицы, возможно и вирусные.
"С шарфом ситуация принципиально другая. Дело в том, что никто, конечно же, не запомнит, каким местом шарфа этот человек дышал. С вероятностью 50 процентов он это перепутает, когда наденет этот шарф в следующий раз", — сказал Нетесов в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Потенциально вредны с точки зрения защиты от COVID-19 и другие альтернативы — кофты и воротники свитера.
"Почему маски делают по правилам техническим, по ГОСТам? Дело в том, что там всегда один из слоев — это фильтрующий материал, который задерживает частицы больше определенного размера. Никто никакие свитера, кофты не проверял, что они задерживают, что они не задерживают", — добавил биолог.
Из-за ситуации с коронавирусом в многих российских регионах действует масочный режим, который подразумевает обязательное ношение маски в общественных местах.
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