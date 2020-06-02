Вирусолог объяснил, почему нельзя заменить защитную маску шарфом

"Почему маски делают по правилам техническим, по ГОСТам? Дело в том, что там всегда один из слоев — это фильтрующий материал, который задерживает частицы больше определенного размера. Никто никакие свитера, кофты не проверял, что они задерживают, что они не задерживают", — добавил биолог.