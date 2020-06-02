Путин даст поручения правительству по просьбам главы Тамбовской области

"Первый вопрос, который для нас очень большое значение имеет - это строительство новых корпусов для областного противотуберкулезного диспансера. Эта проблема вызвана серьезным дефицитом свободных площадей, который сегодня уже составляет 57% от норматива. Помещения не в том виде, они требуют заметного улучшения, они в значительной степени не совсем соответствуют нормативам. На объект утверждена проектная документация, сметная стоимость которой составляет 2 миллиарда 76 миллионов рублей", - сказал глава Тамбовской области.

Он попросил президента включить этот объект в областную адресную инвестиционную программу на 2021 и на последующие годы с софинансированием из областного бюджета.

Также губернатор попросил содействия в строительстве путепровода, который соединит единственный в России аграрный наукоград Мичуринск с микрорайоном Кочетовка, сейчас дорога проходит через нерегулируемый железнодорожный переезд. Как отметил Александр Никитин, в этом микрорайоне хорошие перспективы по вводу многоквартирного жилья.

"Для развития агротехнопарка "Мичуринский" тоже разработана проектно-сметная документация. Она прошла госэкспертизу, стоимость работ по строительству путепровода составляет 1 миллиард 477 миллионов рублей, поэтому просьба поддержать нас с выделением средств из федерального бюджета на условиях софинансирования", - сказал Никитин.

Также глава региона отметил, что сегодня в Тамбовской области работает единственный в мире мемориальный музей-усадьба Сергея Рахманинова "Ивановка". Александр Никитин напомнил, что в 2020 году отмечается 150-летие со дня рождения композитора.

"Просьба дать поручение правительству включить этот музей-усадьбу в свете грядущего юбилея, тем более, я полагаю, что в Тамбовской области, наверное, праздничные мероприятия вряд ли пройдут, но, тем не менее, включить в список музеев федерального значения", - отметил глава Тамбовской области.

Президент России Владимир Путин ответил, что даст соответствующие поручения правительству РФ.