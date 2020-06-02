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2020-06-02T17:06
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Путин даст поручения правительству по просьбам главы Тамбовской области
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РИА Новости

Путин даст поручения правительству по просьбам главы Тамбовской области

17:05 02.06.2020 (обновлено: 17:06 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с главой Тамбовской области Александром Никитиным, что даст поручения правительству России по поддержке строительства корпусов для противотуберкулезного диспансера в Тамбовской области, развитию агротехнопарка "Мичуринский", а также включению музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" в список музеев федерального значения.
"Первый вопрос, который для нас очень большое значение имеет - это строительство новых корпусов для областного противотуберкулезного диспансера. Эта проблема вызвана серьезным дефицитом свободных площадей, который сегодня уже составляет 57% от норматива. Помещения не в том виде, они требуют заметного улучшения, они в значительной степени не совсем соответствуют нормативам. На объект утверждена проектная документация, сметная стоимость которой составляет 2 миллиарда 76 миллионов рублей", - сказал глава Тамбовской области.
Он попросил президента включить этот объект в областную адресную инвестиционную программу на 2021 и на последующие годы с софинансированием из областного бюджета.
Также губернатор попросил содействия в строительстве путепровода, который соединит единственный в России аграрный наукоград Мичуринск с микрорайоном Кочетовка, сейчас дорога проходит через нерегулируемый железнодорожный переезд. Как отметил Александр Никитин, в этом микрорайоне хорошие перспективы по вводу многоквартирного жилья.
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"Для развития агротехнопарка "Мичуринский" тоже разработана проектно-сметная документация. Она прошла госэкспертизу, стоимость работ по строительству путепровода составляет 1 миллиард 477 миллионов рублей, поэтому просьба поддержать нас с выделением средств из федерального бюджета на условиях софинансирования", - сказал Никитин.
Также глава региона отметил, что сегодня в Тамбовской области работает единственный в мире мемориальный музей-усадьба Сергея Рахманинова "Ивановка". Александр Никитин напомнил, что в 2020 году отмечается 150-летие со дня рождения композитора.
"Просьба дать поручение правительству включить этот музей-усадьбу в свете грядущего юбилея, тем более, я полагаю, что в Тамбовской области, наверное, праздничные мероприятия вряд ли пройдут, но, тем не менее, включить в список музеев федерального значения", - отметил глава Тамбовской области.
Президент России Владимир Путин ответил, что даст соответствующие поручения правительству РФ.
"Александр Валерьевич, у меня ваши письма есть, так что я все темы, которые вы подняли сейчас с просьбой поддержки со стороны федерального центра, они все важны для Тамбовской области, это очевидно совершенно. Я даже не буду их перечислять. И в области культуры, и в области инфраструктуры, и сфере здравоохранения, поэтому соответствующие поручения я правительству сегодня же дам. Будем трудиться", - сказал президент.
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РоссияАлександр НикитинПравительство РФВладимир ПутинТамбовская областьОбщество
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