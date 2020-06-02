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Онлайн-собрание академиков РАН о лечении COVID-19
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РИА Новости

Онлайн-собрание академиков РАН о лечении COVID-19

17:05 02.06.2020
15
5 июня в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-собрание Бюро секции медико-биологических наук РАН на тему: "Лечение COVID-19: новые методы".
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Модераторы:
- вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН;
- академик РАН Александр ДЫГАЙ.

Участники:
- академик РАН, руководитель лаборатории патологической физиологии и экспериментальной терапии, заместитель директора НИИ фармакологии Томского научного центра Сибирского отделения РАМН Александр ДЫГАЙ с докладом "Фибринолитик для лечения COVID-ОРДС";
- академик РАН, специалист в области патофизиологии свертывания крови и тромбообразования Аслан КУБАТИЕВ с докладом "Антигомоцистеиновая терапия как новая стратегия профилактики и лечения коронавируса";
- член-корреспондент РАН, научный руководитель НИИ общей реаниматологии Виктор МОРОЗ с докладом "Острый респираторный дистресс-синдром и COVID-19";
- член-корреспондент РАН, заведующий отделом биоинформатики НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича Владимир ПОРОЙКОВ с докладом "Компьютерные подходы к поиску фармакологических веществ для терапии COVID-19";
- член-корреспондент РАН, профессор фармацевтического факультета и директор центра нанотехнологий для доставки лекарств университета Северной Каролины (США) Александр КАБАНОВ с докладом "Задачи доставки лекарств в терапии коронавируса COVID-19";
- член-корреспондент РАН, директор НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга Томского НИМЦ Вадим ЖДАНОВ с докладом "Лекарственный препарат интерферона-лямбда блокирует COVID-инвазию".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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