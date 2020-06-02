Онлайн-собрание академиков РАН о лечении COVID-19

- вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН;- академик РАН Александр ДЫГАЙ.- академик РАН, руководитель лаборатории патологической физиологии и экспериментальной терапии, заместитель директора НИИ фармакологии Томского научного центра Сибирского отделения РАМН Александр ДЫГАЙ с докладом "Фибринолитик для лечения COVID-ОРДС";- академик РАН, специалист в области патофизиологии свертывания крови и тромбообразования Аслан КУБАТИЕВ с докладом "Антигомоцистеиновая терапия как новая стратегия профилактики и лечения коронавируса";- член-корреспондент РАН, научный руководитель НИИ общей реаниматологии Виктор МОРОЗ с докладом "Острый респираторный дистресс-синдром и COVID-19";- член-корреспондент РАН, заведующий отделом биоинформатики НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича Владимир ПОРОЙКОВ с докладом "Компьютерные подходы к поиску фармакологических веществ для терапии COVID-19";- член-корреспондент РАН, профессор фармацевтического факультета и директор центра нанотехнологий для доставки лекарств университета Северной Каролины (США) Александр КАБАНОВ с докладом "Задачи доставки лекарств в терапии коронавируса COVID-19";- член-корреспондент РАН, директор НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга Томского НИМЦ Вадим ЖДАНОВ с докладом "Лекарственный препарат интерферона-лямбда блокирует COVID-инвазию".