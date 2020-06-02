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2020-06-02T17:05
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В ЛНР сообщили о подрыве двух украинских силовиков на собственных минах
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о подрыве двух украинских силовиков на собственных минах

17:05 02.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала подрыв двух украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"Нашими наблюдателями с помощью развернутой системы видеоконтроля за противником зафиксирован факт подрыва на собственных минах двух военнослужащих 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское (под контролем ВС Украины - ред.)", - заявил Осадчий.
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По данным ведомства, военнослужащие были эвакуированы в военно-медицинский госпиталь подконтрольного Киеву города Северодонецк.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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31 мая, 15:14
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Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСеверодонецкООНУкраинаВ мире
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