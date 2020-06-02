В ЛНР сообщили о подрыве двух украинских силовиков на собственных минах

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики зафиксировала подрыв двух украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"Нашими наблюдателями с помощью развернутой системы видеоконтроля за противником зафиксирован факт подрыва на собственных минах двух военнослужащих 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское (под контролем ВС Украины - ред.)", - заявил Осадчий.
По данным ведомства, военнослужащие были эвакуированы в военно-медицинский госпиталь подконтрольного Киеву города Северодонецк.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.