В Архангельской области рассказали о новых случаях коронавируса

МУРМАНСК, 2 июн - РИА Новости. Референс-центр Архангельской области за последние сутки выявил 239 зараженных коронавирусной инфекцией, что является рекордным числом с начала эпидемии, сообщили журналистам в региональном оперштабе.
"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 239 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 2 июня общее число заболевших составило 2409 человек, из них 659 уже выздоровели и выписаны из больниц, сообщили в региональном оперативном штабе", - говорится в сообщении.
"Отчасти серьезный прирост числа заболевших связан с тем, что лаборатория Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в выходные дни находилась на плановой дезинфекции, поэтому исследования по части взятых тестов были завершены уже в рабочие дни", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального оперштаба Артема Вахрушева.
По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, среди новых заболевших 108 северодвинцев, из них 90 сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА, 73 архангелогородца, 31 житель Новодвинска, 12 жителей Вельского района, четверо жителей Пинежского района, по трое новых заболевших - в Приморском и Коношском районах, двое - в Холмогорском районе, один - в Устьянском. Кроме того, в новую статистику включен один завозной случай: коронавирус подтвержден у жителя Вологодской области, находящегося на территории Вельского района.
Официально подтвержден также четвертый случай смерти от COVID-19: получено соответствующее заключение патологоанатомической экспертизы в отношении пациента Северодвинской городской клинической больницы №2. На COVID-19 обследованы почти 60 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.