В Архангельской области рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 239 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 2 июня общее число заболевших составило 2409 человек, из них 659 уже выздоровели и выписаны из больниц, сообщили в региональном оперативном штабе", - говорится в сообщении.