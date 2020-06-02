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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:05
https://ria.ru/20200602/1572360594.html
В Архангельской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_65c58cf616b9cf6ffd1547e918a05e46.jpg
РИА Новости

В Архангельской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:05 02.06.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Павел Львов
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Архангельск. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 июн - РИА Новости. Референс-центр Архангельской области за последние сутки выявил 239 зараженных коронавирусной инфекцией, что является рекордным числом с начала эпидемии, сообщили журналистам в региональном оперштабе.
"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 239 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 2 июня общее число заболевших составило 2409 человек, из них 659 уже выздоровели и выписаны из больниц, сообщили в региональном оперативном штабе", - говорится в сообщении.
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"Отчасти серьезный прирост числа заболевших связан с тем, что лаборатория Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в выходные дни находилась на плановой дезинфекции, поэтому исследования по части взятых тестов были завершены уже в рабочие дни", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального оперштаба Артема Вахрушева.
По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, среди новых заболевших 108 северодвинцев, из них 90 сотрудников градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА, 73 архангелогородца, 31 житель Новодвинска, 12 жителей Вельского района, четверо жителей Пинежского района, по трое новых заболевших - в Приморском и Коношском районах, двое - в Холмогорском районе, один - в Устьянском. Кроме того, в новую статистику включен один завозной случай: коронавирус подтвержден у жителя Вологодской области, находящегося на территории Вельского района.
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Официально подтвержден также четвертый случай смерти от COVID-19: получено соответствующее заключение патологоанатомической экспертизы в отношении пациента Северодвинской городской клинической больницы №2. На COVID-19 обследованы почти 60 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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