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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-02T17:01
https://ria.ru/20200602/1572360424.html
Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_c9f7dba29ada2375011d1ad6d19fb30e.jpg
РИА Новости

Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля

17:02 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участковые комиссии должны будут подвести итоги голосования по поправкам в конституцию не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Голосование по поправкам назначено на 1 июля.
"Что касается подведения итогов голосования, то, соответственно, территориальные комиссии должны это сделать не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля текущего года", - сказала Гришина на заседании ЦИК.
ЦИК на заседании во вторник принял изменения в календарный план мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
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