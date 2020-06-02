Избиркомы субъектов должны подвести итоги голосования не позднее 3 июля

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участковые комиссии должны будут подвести итоги голосования по поправкам в конституцию не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Голосование по поправкам назначено на 1 июля.
"Что касается подведения итогов голосования, то, соответственно, территориальные комиссии должны это сделать не позднее 2 июля, комиссии субъектов - не позднее 3 июля текущего года", - сказала Гришина на заседании ЦИК.
ЦИК на заседании во вторник принял изменения в календарный план мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.