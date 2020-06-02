Трамп похвалил силовиков и себя за подавление протестов

Здесь будет город-ад. Трамп решил, что пора и о душе подумать

После краткого монолога на злобу дня в Розовом саду у Белого дома Трамп отправился осматривать предварительно очищенные от черни, но все равно черные от копоти, окрестности. Это была его дорога к Храму.