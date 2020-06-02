Трамп похвалил силовиков и себя за подавление протестов

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил силовиков и поблагодарил сам себя за подавление протестов прошедшей ночью.
"В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (протестующих) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)", - написал Трамп в Twitter.
При этом глава государства остался недоволен тем, как протесты подавлялись в Нью-Йорке. "Вчера был плохой день для братьев Куомо (губернатора штата Эндрю и его брата, журналиста CNN Криса - ред.). Нью-Йорк был оставлен мародерам, головорезам, радикальным левым и всем другим подонкам и отбросам. Губернатор отказывается принять мое предложение о подавлении (беспорядков) Национальной гвардией. Нью-Йорк был разорван на куски", - написал Трамп.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.