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Туризм
2020-06-02T21:57
https://ria.ru/20200602/1572360259.html
Испания планирует запретить одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
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РИА Новости

Испания планирует запретить одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

21:57 02.06.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВ Испании открылись для посетителей уличные кафе
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 2 июн — РИА Новости. Использование одноразовой пластиковой посуды планируется запретить в Испании с 2021 года, а с 2023 года на нее будет введен дополнительный налог.
Такое решение было принято на заседании Совета министров во вторник, 2 июня, где был одобрен законопроект об отходах, который рассмотрит конгресс депутатов.
"Вводятся ограничения на пластиковые одноразовые изделия с 2021 года. Производители пластиковых материалов будут заниматься управлением отходами. Законопроект предусматривает налог на одноразовую пластиковую упаковку", — сообщила на пресс-конференции вице-премьер правительства, министр экологического перехода Тереса Рибера.
Причем налог сначала будет введен для производителей, продавцов и покупателей, а с 2023 года его должны будут платить все потребители, покупающие в розницу напитки и еду в пластиковой посуде. Согласно планам правительства, к 2026 году продажа пластика должна упасть на 50 процентов по сравнению с 2022 годом, а к 2030 году – на 70 прооцентов.
Рибера также заявила, что меры правительства направлены на сокращение потребления питьевой воды в пластиковых бутылках: в кафе, ресторанах клиентам будут обязаны бесплатно давать воду из-под крана в стаканах или кувшинах.
В законопроект также включены меры, направленные на то, чтобы положить конец запланированному износу изделий и стимулировать производство более долговечных электронных изделий, изделий из текстиля, мебели, упаковки, строительных материалов и так далее.
Соответствующий закон поступит на рассмотрение конгресса депутатов в конце года и, скорее всего, будет принят в начале следующего.
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