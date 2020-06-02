В ЛНР считают, что Киев хочет переписать Будапештский меморандум

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

Он уточнил, что никаких гарантий безопасности и обязательств "бежать биться за Украину" в документе нет, "как и ядерного вооружения у Киева".