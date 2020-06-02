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2020-06-02T16:59
https://ria.ru/20200602/1572360207.html
В ЛНР считают, что Киев хочет переписать Будапештский меморандум
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РИА Новости

В ЛНР считают, что Киев хочет переписать Будапештский меморандум

16:59 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Власти Украины хотят переписать Будапештский меморандум, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" (США, Британия, Украина, Франция) без участия России. По мнению Резникова, переговоры следует проводить в таком формате, поскольку Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Киев. При этом Киев, как полагает украинский вице-премьер, не должен отказываться от минского формата, поскольку он позволяет освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России лиц.
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"Если брать по сути, то Будапештский меморандум - это бумажка, которую Кучма (экс-президент Украины Леонид Кучма - ред.) получил в обмен на отказ от ядерного вооружения. В нем говорится только о том, что "все уважают и готовы обсудить", ничего другого там нет", - заявил Мирошник.
Он уточнил, что никаких гарантий безопасности и обязательств "бежать биться за Украину" в документе нет, "как и ядерного вооружения у Киева".
"Резников ударился в творческое переосмысление архивных документов: Украина хочет переписать Будапештский меморандум!" - подчеркнул Мирошник.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
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