Роспотребнадзор рекомендует при госпитализации проверять всех на COVID-19

"При госпитализации в плановом порядке предусмотреть проведение лабораторного обследования методом ПЦР на носитель вируса SARS-CoV-2 на догоспитальном этапе (не ранее семи дней до поступления)", - говорится в документе.

Добавляется, что в случае экстренной госпитализации отбор проб для поведения исследований проводится в приемном отделении стационара, а пациента до получения результатов размещаются в изоляторах или маломестных палатах, где не более двух коек.