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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:53
https://ria.ru/20200602/1572359879.html
В Самарской области месячного ребенка вылечили от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Самарской области месячного ребенка вылечили от коронавируса

16:53 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Врачи в Самарской области вылечили от коронавируса месячного ребенка, сообщает во вторник пресс-служба минздрава региона.
"Сегодня из Самарской областной детской инфекционной больницы выписан месячный малыш, переболевший коронавирусом", - говорится в сообщении.
По информации врачей, новорожденный мальчик заразился COVID-19 от родственников, заболевание перенесла и его мама, она также прошла лечение в больнице. "К счастью, дыхательная аппаратура малышу не потребовалась, но его состояние доктора оценили как среднетяжелое с учетом возрастных особенностей такого маленького ребенка. Сейчас и мама, и ее сын чувствуют себя хорошо", - говорится в релизе.
По данным главврача больницы, главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергея Китайчика, в настоящее время на лечении в детском отделении находятся 20 детей с подтвержденным коронавирусом.
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"По нашим наблюдениям тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции среди детей пока нет. Но я бы посоветовал родителям быть внимательнее к соблюдению санитарных правил, чтобы не заразить опасной инфекцией собственных детишек. По-прежнему надо избегать массовых мероприятий, контактов детей с другими людьми", - цитирует пресс-служба Китайчика.
Всего в Самарской области выявлено 2724 случая коронавируса, 1072 человека выздоровели, 22 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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