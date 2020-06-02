В Самарской области месячного ребенка вылечили от коронавируса

САМАРА, 2 июн - РИА Новости. Врачи в Врачи в Самарской области вылечили от коронавируса месячного ребенка, сообщает во вторник пресс-служба минздрава региона.

"Сегодня из Самарской областной детской инфекционной больницы выписан месячный малыш, переболевший коронавирусом", - говорится в сообщении.

По информации врачей, новорожденный мальчик заразился COVID-19 от родственников, заболевание перенесла и его мама, она также прошла лечение в больнице. "К счастью, дыхательная аппаратура малышу не потребовалась, но его состояние доктора оценили как среднетяжелое с учетом возрастных особенностей такого маленького ребенка. Сейчас и мама, и ее сын чувствуют себя хорошо", - говорится в релизе.

По данным главврача больницы, главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням у детей Сергея Китайчика, в настоящее время на лечении в детском отделении находятся 20 детей с подтвержденным коронавирусом.

"По нашим наблюдениям тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции среди детей пока нет. Но я бы посоветовал родителям быть внимательнее к соблюдению санитарных правил, чтобы не заразить опасной инфекцией собственных детишек. По-прежнему надо избегать массовых мероприятий, контактов детей с другими людьми", - цитирует пресс-служба Китайчика.

Всего в Самарской области выявлено 2724 случая коронавируса, 1072 человека выздоровели, 22 скончались.