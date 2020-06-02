В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 89 тысяч

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 89 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявлены 1869 новых зараженных. Общее число случаев заражения в королевстве достигло 89 011, выздоровели 65 790 человек, скончались 549.
Ранее власти Саудовской Аравии объявили о плане постепенной отмены связанных с коронавирусом ограничений, которые полностью должны быть сняты с 21 июня. В частности, разрешены пятничные и коллективные молитвы во всех мечетях страны, за исключением Мекки. Также снимается запрет на посещение министерств, госучреждений и частных компаний, идет возвращение к офисной работе, возобновляются внутренние полеты с соблюдением мер предосторожности, установленных управлением гражданской авиации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.