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2020-06-02T16:51
https://ria.ru/20200602/1572359638.html
Верховный суд в Бразилии отказался изымать телефон президента Болсонару
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РИА Новости

Верховный суд в Бразилии отказался изымать телефон президента Болсонару

16:51 02.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верховный суд Бразилии отказал ряду политических оппозиционных партий в требовании изъять мобильный телефон президента Жаира Болсонару для исследования его содержания в рамках дела о вмешательстве в расследования федеральной полиции, сообщает портал G1.
В своем заявлении суд подчеркнул, что не станет "ставить под угрозу или отказываться" от справедливого и "обезличенного" правосудия "в этот уникальный момент, когда Бразилия сталкивается с очень серьезными проблемами". Судья согласился со сделанным ранее заявлением генерального прокурора Аугусту Араша, который также отказался конфисковать мобильный телефон президента.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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В Бразилии опубликовали видео в рамках расследования против Болсонару
Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи Болсонару и кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований. Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению экс-министра юстиции Сержиу Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет в виду полицию.
Моро подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование по факту выдвинутых обвинений.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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