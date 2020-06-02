Верховный суд в Бразилии отказался изымать телефон президента Болсонару

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Бразилии отказал ряду политических оппозиционных партий в требовании изъять мобильный телефон президента Жаира Болсонару для исследования его содержания в рамках дела о вмешательстве в расследования федеральной полиции, сообщает портал G1

В своем заявлении суд подчеркнул, что не станет "ставить под угрозу или отказываться" от справедливого и "обезличенного" правосудия "в этот уникальный момент, когда Бразилия сталкивается с очень серьезными проблемами". Судья согласился со сделанным ранее заявлением генерального прокурора Аугусту Араша, который также отказался конфисковать мобильный телефон президента.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи Болсонару и кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований. Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению экс-министра юстиции Сержиу Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет в виду полицию.