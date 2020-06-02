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Туризм
2020-06-02T16:49
https://ria.ru/20200602/1572359572.html
Turkish Airlines возобновит авиасообщение с шестью европейскими странами
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РИА Новости

Turkish Airlines возобновит авиасообщение с шестью европейскими странами

16:49 02.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines возобновит в июне международные рейсы в аэропорты Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.
Ранее авиакомпания сообщала о продлении до 28 мая режима приостановки всех международных рейсов на фоне пандемии коронавируса, затем сообщалось о продлении их приостановки до 10 июня. Ранее во вторник пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн заявил, что с 18 июня авиакомпания начнет прямые рейсы из 16 городов Европы в 14 аэропортов азиатской части Турции.
"На первом этапе наши рейсы будут осуществляться в Мюнхен, Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф и Гамбург в Германии; Цюрих, Женеву и Базель в Швейцарии; Вену и Зальцбург в Австрии, а также Амстердам, Копенгаген и Стокгольм", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что авиакомпания планирует возобновить международные рейсы с 10 июня, однако их расписания пока нет.
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаTurkish AirlinesШвецияГерманияДанияШвейцарияАвстрияНидерландыВ мире
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