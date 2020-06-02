Turkish Airlines возобновит авиасообщение с шестью европейскими странами

АНКАРА, 2 июн - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий национальный авиаперевозчик Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Дании и Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines возобновит в июне международные рейсы в аэропорты Германии Швеции , заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

Ранее авиакомпания сообщала о продлении до 28 мая режима приостановки всех международных рейсов на фоне пандемии коронавируса, затем сообщалось о продлении их приостановки до 10 июня. Ранее во вторник пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн заявил, что с 18 июня авиакомпания начнет прямые рейсы из 16 городов Европы в 14 аэропортов азиатской части Турции.

"На первом этапе наши рейсы будут осуществляться в Мюнхен, Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф и Гамбург в Германии; Цюрих, Женеву и Базель в Швейцарии; Вену и Зальцбург в Австрии, а также Амстердам, Копенгаген и Стокгольм", - сказал собеседник агентства.