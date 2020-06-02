В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, владельцы кинотеатров должны обеспечить особую рассадку зрителей.
Ранее свои рекомендации по работе кинотеатров представил Роспотребнадзор. Так, зрители должны находиться в гигиенических масках и соблюдать дистанцию в полтора метра.
Чтобы у входов в кинозалы не возникала очередь, рекомендуется допускать зрителей не менее чем за 15 минут до начала сеанса.
Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут. За это время сотрудники должны будут проветрить помещения и провести уборку.
3D-очки будут предоставлять только при условии дезинфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.