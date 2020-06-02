В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

Киноцентр "Октябрь" приостановил работу в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, владельцы кинотеатров должны обеспечить особую рассадку зрителей.

Ранее свои рекомендации по работе кинотеатров представил Роспотребнадзор. Так, зрители должны находиться в гигиенических масках и соблюдать дистанцию в полтора метра.

Чтобы у входов в кинозалы не возникала очередь, рекомендуется допускать зрителей не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут. За это время сотрудники должны будут проветрить помещения и провести уборку.

3D-очки будут предоставлять только при условии дезинфекции.