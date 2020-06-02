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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:51
https://ria.ru/20200602/1572359503.html
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569203669_0:123:3203:1925_1036x0_80_0_0_85d7a2fa794c9db71c20f73a3b6e5b0b.jpg
РИА Новости

В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

16:49 02.06.2020 (обновлено: 16:51 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКиноцентр "Октябрь" приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, владельцы кинотеатров должны обеспечить особую рассадку зрителей.
Ранее свои рекомендации по работе кинотеатров представил Роспотребнадзор. Так, зрители должны находиться в гигиенических масках и соблюдать дистанцию в полтора метра.
Сотрудник НИИ в лаборатории
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Чтобы у входов в кинозалы не возникала очередь, рекомендуется допускать зрителей не менее чем за 15 минут до начала сеанса.
Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут. За это время сотрудники должны будут проветрить помещения и провести уборку.
3D-очки будут предоставлять только при условии дезинфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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