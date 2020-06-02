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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:07
https://ria.ru/20200602/1572359430.html
ЕР собрала средства на помощь нуждающимся в период коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1036x0_80_0_0_250f8fdcb1237e862b62361af95099fc.jpg
РИА Новости

ЕР собрала средства на помощь нуждающимся в период коронавируса

16:48 02.06.2020 (обновлено: 18:07 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Единая Россия" собрала 575 миллионов рублей членских взносов на помощь нуждающимся в период коронавируса, сообщил глава центрального исполкома партии Александр Борисов на заседании президиума генсовета ЕР.
"Главным итогом является цифра членских взносов и пожертвований, которую партия собрала. Эта цифра - 575 миллионов рублей на сегодняшний день", - заявил Борисов.
Он уточнил, что это промежуточные итоги, и работа по сбору средств продолжается.
По словам Борисова, на собранные средства ЕР помогла приобрести порядка 10 тысяч защитных костюмов для медиков. Более 500 тысяч масок и миллион перчаток были направлены в регионы РФ. Кроме того, по согласованию с Минздравом, были приобретены 10 реанимобилей, которые партия передала в регионы с низкой бюджетной обеспеченностью - в Республику Алтай, Карелию, Чувашию, Тыву, Калмыкию, Марий Эл, Адыгею, Алтайский край, Псковскую и Курганскую области.
Через волонтерские центры региональные отделения ЕР закупили более чем на 375 миллионов рублей средства индивидуальной защиты, антисептические растворы, продуктовые наборы и компьютерную технику. Порядка 13,5 тысячи единиц техники были закуплены только на членские взносы партийцев.
Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев выступил с инициативой перечислить месячную зарплату на помощь медикам и призвал сделать это членов партии. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Андрей Турчак
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