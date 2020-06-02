ЕР собрала средства на помощь нуждающимся в период коронавируса

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. " Единая Россия " собрала 575 миллионов рублей членских взносов на помощь нуждающимся в период коронавируса , сообщил глава центрального исполкома партии Александр Борисов на заседании президиума генсовета ЕР.

"Главным итогом является цифра членских взносов и пожертвований, которую партия собрала. Эта цифра - 575 миллионов рублей на сегодняшний день", - заявил Борисов.

Он уточнил, что это промежуточные итоги, и работа по сбору средств продолжается.

По словам Борисова, на собранные средства ЕР помогла приобрести порядка 10 тысяч защитных костюмов для медиков. Более 500 тысяч масок и миллион перчаток были направлены в регионы РФ. Кроме того, по согласованию с Минздравом, были приобретены 10 реанимобилей, которые партия передала в регионы с низкой бюджетной обеспеченностью - в Республику Алтай, Карелию, Чувашию, Тыву, Калмыкию, Марий Эл, Адыгею, Алтайский край, Псковскую и Курганскую области.

Через волонтерские центры региональные отделения ЕР закупили более чем на 375 миллионов рублей средства индивидуальной защиты, антисептические растворы, продуктовые наборы и компьютерную технику. Порядка 13,5 тысячи единиц техники были закуплены только на членские взносы партийцев.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев выступил с инициативой перечислить месячную зарплату на помощь медикам и призвал сделать это членов партии. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил членам партии, занимающим руководящие или выборные должности, уплатить членские взносы в размере месячной зарплаты. Он пояснил, что эти взносы пойдут на приобретение больницами средств индивидуальной защиты, а также на обеспечение учащихся техническими средствами удаленного обучения.