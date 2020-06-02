Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T16:51
https://ria.ru/20200602/1572359380.html
Иракские военные проводят операцию по ликвидации важных командиров ИГ*
https://cdn23.img.ria.ru/images/155953/91/1559539134_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_c0179747b5e89aa217839952970db5a8.jpg
РИА Новости

Иракские военные проводят операцию по ликвидации важных командиров ИГ*

16:51 02.06.2020
310
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом в Ираке
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом в Ираке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
БАГДАД, 2 июн - РИА Новости. Иракские военные начали во вторник операцию на севере страны, получив разведданные о нахождении в данном регионе нескольких высокопоставленных лидеров террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи.
"ВС во время операции нашли мобильные телефоны террористов и сведения в них подтверждают наличие нескольких важных лидеров ИГ* в данном регионе", - заявил аль-Хафаджи, отметив, что тем самым на остатки группировки оказывается постоянное давление.
Местные жители в районе боевых действий под Мосулом, Ирак
21 мая, 04:32Война в Сирии
В Ираке рассказали о задержанном возможном преемнике аль-Багдади
Он пояснил, что операция идет по четырем векторам, а за первые ее часы были ликвидированы двое боевиков. По его словам, ранее в данном рельефном регионе ВС не проводили операции.
Во вторник ВС Ирака объявили о начале второго этапа военной операции "Герои Ирака" по зачистке от боевиков территорий площадью почти в 750 квадратных километров на юго-западе провинции Киркук.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Заместитель министра иностранных дел России по борьбе с терроризмом Олег Владимирович Сыромолотов
15 мая, 11:57Распространение нового коронавируса
В МИД отметили активизацию деятельности террористов на Ближнем Востоке
900000
Обсудить 0
Исламское государствоКиркук (город)ИракВ мире
Рекомендуем
Сирийские дети на КПП закидали камнями военный патруль США
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
Россия в 2020 году выделит на помощь Йемену четыре миллиона долларов
Сотрудники правоохранительных органов Афганистана в Кабуле
В районе Кабула, где находятся иностранные дипмиссии, прогремел взрыв
Вид города Триполи, Ливия
ЛНА готова возобновить переговоры по перемирию, ждет дату от ООН
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М
Россия может ответить на удар баллистических ракет
Алеппо
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
В ЛНР сообщили о подрыве двух украинских силовиков на собственных минах
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Командный пункт управления войск ПВО
Россия оставила за собой право на ядерный удар в ответ на атаку
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
При взрыве бомбы на севере Афганистана погибли семь человек
Военнослужащие Вооруженных сил Армении во время военного парада
ВС Армении примут участие в параде Победы в Москве
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Верховный суд Индии перенес слушания дела о переименовании страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния