Иракские военные проводят операцию по ликвидации важных командиров ИГ*

Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом в Ираке

БАГДАД, 2 июн - РИА Новости. Иракские военные начали во вторник операцию на севере страны, получив разведданные о нахождении в данном регионе нескольких высокопоставленных лидеров террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи.

"ВС во время операции нашли мобильные телефоны террористов и сведения в них подтверждают наличие нескольких важных лидеров ИГ* в данном регионе", - заявил аль-Хафаджи, отметив, что тем самым на остатки группировки оказывается постоянное давление.

Он пояснил, что операция идет по четырем векторам, а за первые ее часы были ликвидированы двое боевиков. По его словам, ранее в данном рельефном регионе ВС не проводили операции.

Во вторник ВС Ирака объявили о начале второго этапа военной операции "Герои Ирака" по зачистке от боевиков территорий площадью почти в 750 квадратных километров на юго-западе провинции Киркук.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.