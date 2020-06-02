Швейцария оставит пока закрытой границу с Италией из-за угрозы COVID-19

ЖЕНЕВА, 2 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии проинформировали Италию о том, что временно оставят закрытой свою границу, несмотря на решение Рима возобновить сообщение с соседними государствами, говорится в заявлении Федерального секретариата по миграции, опубликованном во вторник на сайте правительства.

Как ожидается, с 3 июня Италия восстановит режим свободного перемещения как по территории страны, так и с другими европейскими государствами.

Согласно решению швейцарских властей, из-за сложной эпидемиологической обстановки граница с Италией пока останется закрытой для туризма и путешествия иностранцев. Введенные ранее ограничения на передвижение остаются в силе, несмотря на решения Рима.

В настоящее время, швейцарская граница с Италией остается открыта только для граждан Швейцарии, обладателей разрешения на проживание в Конфедерации или рабочей визы. Также возможно приехать по исключительной нужде или семейным обстоятельствам.

Остается запрещен въезд в Швейцарию с целью туризма, шоппинга или поиска работы со стороны Италии.

При этом Швейцария с 15 июня намерена открыть свои границы для Франции, Австрии и Германии.