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2020-06-02T16:48
https://ria.ru/20200602/1572359327.html
Швейцария оставит пока закрытой границу с Италией из-за угрозы COVID-19
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РИА Новости

Швейцария оставит пока закрытой границу с Италией из-за угрозы COVID-19

16:48 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 2 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии проинформировали Италию о том, что временно оставят закрытой свою границу, несмотря на решение Рима возобновить сообщение с соседними государствами, говорится в заявлении Федерального секретариата по миграции, опубликованном во вторник на сайте правительства.
Как ожидается, с 3 июня Италия восстановит режим свободного перемещения как по территории страны, так и с другими европейскими государствами.
Согласно решению швейцарских властей, из-за сложной эпидемиологической обстановки граница с Италией пока останется закрытой для туризма и путешествия иностранцев. Введенные ранее ограничения на передвижение остаются в силе, несмотря на решения Рима.
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В настоящее время, швейцарская граница с Италией остается открыта только для граждан Швейцарии, обладателей разрешения на проживание в Конфедерации или рабочей визы. Также возможно приехать по исключительной нужде или семейным обстоятельствам.
Остается запрещен въезд в Швейцарию с целью туризма, шоппинга или поиска работы со стороны Италии.
При этом Швейцария с 15 июня намерена открыть свои границы для Франции, Австрии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияАвстрияИталияВ мире
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