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2020-06-02T16:43
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В Москве отметили рост среднесуточного товарооборота
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РИА Новости

В Москве отметили рост среднесуточного товарооборота

16:43 02.06.2020
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© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среднесуточный товарооборот в Москве на прошлой неделе вырос на 4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 22,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В последние недели наблюдается еженедельный прирост товарооборота в городе – он увеличился на 4% по сравнению с предыдущей неделей и на 10% превосходит товарооборот за аналогичную неделю прошлого года. Кроме того, с 1 июня в Москве возобновила работу непродовольственная торговля, автосалоны, открылись организации, оказывающие бытовые услуги населению. На работу вышло дополнительно около 500 тысяч человек, и можно рассчитывать на сохранение положительной динамики в процессе поэтапного восстановления экономики", – сообщил Ефимов.
Заместитель мэра также отметил, что выручка постепенно растет даже у наиболее пострадавшего малого и среднего бизнеса – их среднесуточный оборот за прошлую неделю вырос на 4,6% и составил 3,8 миллиарда рублей.
Он также напомнил, что в ближайшее время в Москве начнут работу ярмарки выходного дня, готовятся к открытию другие сервисы сферы бытовых услуг.
"Решение об открытии следующих отраслей экономики будет принято в максимально короткий срок, как только это позволит эпидемиологическая ситуация", – добавил Ефимов.
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Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
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