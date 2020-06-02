В Москве отметили рост среднесуточного товарооборота

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среднесуточный товарооборот в Среднесуточный товарооборот в Москве на прошлой неделе вырос на 4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 22,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

"В последние недели наблюдается еженедельный прирост товарооборота в городе – он увеличился на 4% по сравнению с предыдущей неделей и на 10% превосходит товарооборот за аналогичную неделю прошлого года. Кроме того, с 1 июня в Москве возобновила работу непродовольственная торговля, автосалоны, открылись организации, оказывающие бытовые услуги населению. На работу вышло дополнительно около 500 тысяч человек, и можно рассчитывать на сохранение положительной динамики в процессе поэтапного восстановления экономики", – сообщил Ефимов.

Заместитель мэра также отметил, что выручка постепенно растет даже у наиболее пострадавшего малого и среднего бизнеса – их среднесуточный оборот за прошлую неделю вырос на 4,6% и составил 3,8 миллиарда рублей.

Он также напомнил, что в ближайшее время в Москве начнут работу ярмарки выходного дня, готовятся к открытию другие сервисы сферы бытовых услуг.