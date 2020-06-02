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2020-06-02T16:41
https://ria.ru/20200602/1572358924.html
ЛНА готова возобновить переговоры по перемирию, ждет дату от ООН
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РИА Новости

ЛНА готова возобновить переговоры по перемирию, ждет дату от ООН

16:41 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) готова возобновить переговоры по перемирию, дату переговоров и их формат должна определить ООН, заявил РИА Новости начальник по моральной подготовке ЛНА Халед аль-Махджуб.
Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила во вторник, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5) по перемирию в соответствии с проектом соглашения, представленного ООН сторонам во время переговоров военного комитета (5+5) 23 февраля.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Вчера, 13:28
Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии
"Да, мы продолжаем действовать по всем направлениям", - ответил аль-Махджуб на вопрос о том, известила ли ЛНА дипломатов о готовности к переговорам.
По его словам, формат встречи – видеоконференция или переговоры лицом к лицу – определит ООН.
"Нам не сообщили точную дату переговоров. Вопрос решается ООН", - отметил собеседник агентства.
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Саламе в марте покинул свой пост, исполняющей обязанности спецпредставителя по Ливии была назначена американка Стефани Турко Уильямс.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
30 мая, 18:12
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Халифа ХафтарЕвросоюзЛивияООНСШАВ мире
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