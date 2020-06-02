Более 127 журналистов умерли от COVID-19 за три месяца в 31 стране

ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 127 журналистов скончались от COVID-19 за прошедшие три месяца в 31 стране мира, говорится в заявлении независимой журналистской ассоциации Press Emblem Campaign (PEC) со штаб-квартирой в Свыше 127 журналистов скончались от COVID-19 за прошедшие три месяца в 31 стране мира, говорится в заявлении независимой журналистской ассоциации Press Emblem Campaign (PEC) со штаб-квартирой в Женеве

По данным PEC, за период с 1 марта по 31 мая как минимум 127 журналистов скончались от COVID-19, из них две трети – в ходе исполнения профессиональных обязанностей. Только в мае скончались 72 человека.

"Сотрудники СМИ играют важную роль в борьбе с новым вирусом. Они должны информировать о распространении заболевания. Некоторые из них скончались из-за нехватки необходимых средств защиты во время выполнения своей работы", - заявил генеральный секретарь PEC Блейз Лемпен.

Наибольшее количество смертей зарегистрировано в регионе Латинской Америки . На первом месте по смертности Перу - 15 человек, затем идет Бразилия Мексика (по 13 человек). В США от вируса скончались 12 сотрудников СМИ. В России - 5 человек, говорится в заявлении.

Как отмечается, реальные данные о смертности среди журналистов могут быть значительно выше. Так как не все журналисты, которые скончались за этот период, были протестированы на наличие COVID.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее сообщал, что пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены.