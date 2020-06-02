Ученые нашли COVID-19 в сточных водах Хельсинки и Турку

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Коронавирус найден в сточных водах Коронавирус найден в сточных водах Хельсинки и города Турку , сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL).

"Исследование THL по сточным водам показало наличие коронавируса в сточных водах в Хельсинки и Турку, но нет признаков наличия вируса в пробах, собранных в Тампере , Куопио и Оулу", - говорится в сообщении.

Результаты основаны на образцах, взятых в течение суток 24 и 25 мая.

Ожидается, что исследование сточных вод позволит получить больше информации о масштабах распространения коронавируса.

"Количество подтвержденных случаев инфекции указывает на ослабление эпидемии, а исследования сточных вод подтверждают наблюдения, основанные на тестировании отдельных людей. Тестирование сточных вод может дать нам предварительное предупреждение, если количество вируса возрастёт и снова начнёт циркулировать среди населения", - говорит старший научный сотрудник THL Тарья Питкянен.

В настоящее время образцы собираются еженедельно на очистных сооружениях в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу. Кроме того, образцы будут собираться ежемесячно в 21 населённом пункте по всей Финляндии.