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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:37
https://ria.ru/20200602/1572358599.html
Ученые нашли COVID-19 в сточных водах Хельсинки и Турку
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Ученые нашли COVID-19 в сточных водах Хельсинки и Турку

16:37 02.06.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Коронавирус найден в сточных водах Хельсинки и города Турку, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL).
"Исследование THL по сточным водам показало наличие коронавируса в сточных водах в Хельсинки и Турку, но нет признаков наличия вируса в пробах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу", - говорится в сообщении.
Результаты основаны на образцах, взятых в течение суток 24 и 25 мая.
Ожидается, что исследование сточных вод позволит получить больше информации о масштабах распространения коронавируса.
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"Количество подтвержденных случаев инфекции указывает на ослабление эпидемии, а исследования сточных вод подтверждают наблюдения, основанные на тестировании отдельных людей. Тестирование сточных вод может дать нам предварительное предупреждение, если количество вируса возрастёт и снова начнёт циркулировать среди населения", - говорит старший научный сотрудник THL Тарья Питкянен.
В настоящее время образцы собираются еженедельно на очистных сооружениях в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу. Кроме того, образцы будут собираться ежемесячно в 21 населённом пункте по всей Финляндии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТуркуФинляндияХельсинкиВ мире
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