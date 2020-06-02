ЦИК рассчитывает выйти на новый этап развития дистанционного голосования

"Мы уверены, что к концу этого года или к сентябрю даже мы будем иметь предложения, которые отразят лучшие наработки, что проявились в зоне эксперимента (по электронному голосованию) и позволят предложить избирателям и экспертному сообществу новый этап развития дистанционного электронного голосования в России", - сказал Булаев на заседании ЦИК.