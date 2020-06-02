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Туризм
2020-06-02T18:25
https://ria.ru/20200602/1572358522.html
Туроператор рассказал, как в Тунисе обеспечат безопасность гостей
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РИА Новости

Туроператор рассказал, как в Тунисе обеспечат безопасность гостей

18:25 02.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Эль-Джем
Города мира. Эль-Джем
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Генеральный директор тунисского туроператора Хатем Амами рассказал о протоколе Ready and Safe, соответствовать которому должны все объекты страны для возобновления работы по приему гостей, сообщает TourDom.ru.
Согласно документу, отели, рестораны, конференц-залы, а также транспортные средства для перевозки могут заполняться лишь на 50 процентов.
Всем гостям предстоит пройти теплометрию, если температура окажется выше 37,9 градусов, туриста изолируют. Минимальное безопасное расстояние между людьми в общественных местах и при перевозке определено в один метр, а между столами в холлах, ресторанах, барах и кафе – в 2,5 метра.
Во всех ресторанах запретят открытую выкладку, а количество гостей за столом ограничат до четырех человек.
Количество купающихся, одновременно находящихся в бассейне, будет зависеть от его площади – один человек на три квадратных метра. Перед купанием посетители должны обязательно принять душ с использованием геля.
Требования по соблюдению дистанции также применяются к расположению зонтиков и шезлонгов вокруг бассейнов или на пляжах. Ношение масок является обязательным для персонала туристских учреждений и гостей во время трансфера.
Весь багаж подвергается дезинфекции по прибытии в отель, а уборка и проветривание в номерах обязательны в течение трех часов перед новым заездом.
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