Туроператор рассказал, как в Тунисе обеспечат безопасность гостей

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Генеральный директор тунисского туроператора Хатем Амами рассказал о протоколе Ready and Safe, соответствовать которому должны все объекты страны для возобновления работы по приему гостей, Генеральный директор тунисского туроператора Хатем Амами рассказал о протоколе Ready and Safe, соответствовать которому должны все объекты страны для возобновления работы по приему гостей, сообщает TourDom.ru.

Согласно документу, отели, рестораны, конференц-залы, а также транспортные средства для перевозки могут заполняться лишь на 50 процентов.

Всем гостям предстоит пройти теплометрию, если температура окажется выше 37,9 градусов, туриста изолируют. Минимальное безопасное расстояние между людьми в общественных местах и при перевозке определено в один метр, а между столами в холлах, ресторанах, барах и кафе – в 2,5 метра.

Во всех ресторанах запретят открытую выкладку, а количество гостей за столом ограничат до четырех человек.

Количество купающихся, одновременно находящихся в бассейне, будет зависеть от его площади – один человек на три квадратных метра. Перед купанием посетители должны обязательно принять душ с использованием геля.

Требования по соблюдению дистанции также применяются к расположению зонтиков и шезлонгов вокруг бассейнов или на пляжах. Ношение масок является обязательным для персонала туристских учреждений и гостей во время трансфера.