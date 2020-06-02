В Сербии число умерших от коронавируса достигло 245

Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа

БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один человек от COVID-19, всего выявлено свыше 11,4 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая несколько дней прошло без жертв.

"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 245 человек. Выявлено 24 новых зараженных, всего 11 454 больных", - заявил минздрав во вторник.

Отмечается, что всего выздоровели 6 766 человек.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.

Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Северной Македонии и Албании. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории