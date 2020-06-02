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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:54
https://ria.ru/20200602/1572358490.html
В Сербии число умерших от коронавируса достигло 245
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933913_0:334:3047:2048_1036x0_80_0_0_5fd27204b8518ebf07f50895d0c0a769.jpg
РИА Новости

В Сербии число умерших от коронавируса достигло 245

16:54 02.06.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 2 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один человек от COVID-19, всего выявлено свыше 11,4 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 245 человек. Выявлено 24 новых зараженных, всего 11 454 больных", - заявил минздрав во вторник.
Отмечается, что всего выздоровели 6 766 человек.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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