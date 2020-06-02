Псковский губернатор предложит повысить коэффициенты для зарплат медиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что попросит правительство РФ использовать повышающие коэффициенты для оплаты труда медицинских работников.
Выступая с ежегодным отчетом перед депутатами областного собрания, он отметил, что в государственных медицинских организациях региона работают 1626 врачей, укомплектованность составляет 49%. При этом для медиков действует целый ряд мер поддержки – предоставление служебного жилья, льготная ипотека, выплата подъемных при первом трудоустройстве, компенсация платы за жилье и оплаты коммунальных расходов. Однако, по словам Ведерникова, все эти меры не перевешивают главный минус – уровень зарплаты в сфере здравоохранения в Псковской области.
Как отметил глава региона, местные власти не имеют возможности "напрямую" повысить зарплаты врачей, поскольку они зависят от среднего уровня заработной платы в регионе. По оценке Ведерникова, стимулирующие выплаты медикам в период эпидемии коронавируса свидетельствуют о том, что "достойная заработная плата качественно меняет ситуацию в здравоохранении", и медработники "готовы полностью отдавать себя профессии, работать на результат и дорожить своим рабочим местом".
"В этой связи я принял решение обратиться в правительство России с просьбой использовать повышающие коэффициенты для оплаты труда медицинских работников. Считаю это важной и необходимой мерой для стимулирования медиков", - заключил Ведерников.
В конце мая он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием. В субботу из Москвы прибыла бригада из семи опытных медицинских специалистов, которая пробудет в Псковской области около двух недель.