Псковский губернатор предложит повысить коэффициенты для зарплат медиков

Как отметил глава региона, местные власти не имеют возможности "напрямую" повысить зарплаты врачей, поскольку они зависят от среднего уровня заработной платы в регионе. По оценке Ведерникова, стимулирующие выплаты медикам в период эпидемии коронавируса свидетельствуют о том, что "достойная заработная плата качественно меняет ситуацию в здравоохранении", и медработники "готовы полностью отдавать себя профессии, работать на результат и дорожить своим рабочим местом".