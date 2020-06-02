Россия может ответить на удар баллистических ракет

"Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются... поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников", - говорится в документе.