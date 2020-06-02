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Россия может ответить на удар баллистических ракет
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РИА Новости

Россия может ответить на удар баллистических ракет

16:34 02.06.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М"
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ядерный удар, в том числе, при поступлении информации о старте баллистических ракет по территории РФ, говорится в  Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются... поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников", - говорится в документе.
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