Россия может ответить на удар баллистических ракет

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на ядерный удар, в том числе, при поступлении информации о старте баллистических ракет по территории РФ, говорится в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются... поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников", - говорится в документе.