В Тамбовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

По его словам, на сегодняшний день общее количество заболевших коронавирусом - 3110 человек (+63 за сутки), всего более 1,5 тысячи человек выздоровели. Темп прироста числа заболевших за последние две недели снизился более чем в два раза - с 6% до 2,1%.