В Тамбовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Тамбовской области стабилизируется, коэффициент распространения инфекции в течение 10 дней меньше единицы, заявил глава региона Александр Никитин.
По его словам, на сегодняшний день общее количество заболевших коронавирусом - 3110 человек (+63 за сутки), всего более 1,5 тысячи человек выздоровели. Темп прироста числа заболевших за последние две недели снизился более чем в два раза - с 6% до 2,1%.
"Коэффициент распространения инфекции в течение десяти дней меньше единицы, где-то на 0,89 - 0,9, в таком диапазоне находится. В принципе, это свидетельствует о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - сказал Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла во вторник в режиме видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.