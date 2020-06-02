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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:34
https://ria.ru/20200602/1572358360.html
В Тамбовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572354762_0:123:3214:1931_1036x0_80_0_0_e9bc72550138a8d8600f6fd8b326da3e.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

16:34 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Тамбовской области стабилизируется, коэффициент распространения инфекции в течение 10 дней меньше единицы, заявил глава региона Александр Никитин.
По его словам, на сегодняшний день общее количество заболевших коронавирусом - 3110 человек (+63 за сутки), всего более 1,5 тысячи человек выздоровели. Темп прироста числа заболевших за последние две недели снизился более чем в два раза - с 6% до 2,1%.
"Коэффициент распространения инфекции в течение десяти дней меньше единицы, где-то на 0,89 - 0,9, в таком диапазоне находится. В принципе, это свидетельствует о стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - сказал Никитин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла во вторник в режиме видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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