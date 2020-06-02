В подмосковных детсадах вдвое увеличилось количество дежурных групп

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В детских садах Московской области в два раза увеличилось количество дежурных групп. Сейчас их свыше 2,5 тысячи, передает телеканал В детских садах Московской области в два раза увеличилось количество дежурных групп. Сейчас их свыше 2,5 тысячи, передает телеканал "360"

Отмечается, что в детсадах соблюдаются все санитарные требования: игрушки и помещения дезинфицируют, бактерицидные лампы работают во всех кабинетах и комнатах.

Сотрудники допускаются к работе только после прохождения теста на коронавирус, а воспитанники из разных групп друг с другом не пересекаются – для каждой из них предусмотрен отдельный вход. Родителей в здание не пускают.

Если родители хотят определить ребенка в дежурную группу детсада, то и мать, и отец должны работать на предприятиях, которые восстановили деятельность по приказу главы региона.