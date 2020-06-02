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Новости Подмосковья
2020-06-02T16:32
https://ria.ru/20200602/1572358175.html
В подмосковных детсадах вдвое увеличилось количество дежурных групп
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357745_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_387f97b0fe0619cf46cadde9b2c5d790.jpg
РИА Новости

В подмосковных детсадах вдвое увеличилось количество дежурных групп

16:32 02.06.2020
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© РИА Новости / Варвара ГертьеДезинфекция поверхностей в детском саду
Дезинфекция поверхностей в детском саду
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В детских садах Московской области в два раза увеличилось количество дежурных групп. Сейчас их свыше 2,5 тысячи, передает телеканал "360".
Отмечается, что в детсадах соблюдаются все санитарные требования: игрушки и помещения дезинфицируют, бактерицидные лампы работают во всех кабинетах и комнатах.
Сотрудники допускаются к работе только после прохождения теста на коронавирус, а воспитанники из разных групп друг с другом не пересекаются – для каждой из них предусмотрен отдельный вход. Родителей в здание не пускают.
Если родители хотят определить ребенка в дежурную группу детсада, то и мать, и отец должны работать на предприятиях, которые восстановили деятельность по приказу главы региона.
В заявлении родители указывают причины, по которым они намерены привести ребенка в детсад. Затем формируются списки, которые передаются в поликлинику для проверки детей на предмет заболевания и контактов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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