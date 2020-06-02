ЕР обсудит реализацию плана по восстановлению экономики в регионах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. " Единая Россия " в среду обсудит с губернаторами реализацию общенационального плана по восстановлению экономики в регионах РФ, сообщил секретарь генсовета правящей в РФ партии Андрей Турчак

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. ЕР в свою очередь сформировала федеральную рабочую группы по подготовке предложений в национальный план под руководством Турчака. Предложения ЕР нашли отражение в итоговом проекте плана.

"Партия обеспечит законодательное оформление плана и его реализацию в регионах России. Уже завтра мы с коллегами губернаторами, которые возглавляют региональные отделения партии, проведем рабочее совещание на эту тему", - заявил Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.

По словам Турчака, были поддержаны инициативы ЕР о продлении периода выплаты пособия по безработице, распространении максимального размера пособия на индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность, закреплении новых форм занятости и усилении роли трудовых договоров между работниками и работодателями.

Секретарь генсовета ЕР добавил, что общенациональный план станет значимой частью предвыборной программы партии на выборах в Госдуму, на выборах губернаторов, законодательных собраний и местных советов. Рабочая группа, которая готовила предложения для плана, теперь будет работать на постоянной основе.