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Туризм
2020-06-02T16:29
https://ria.ru/20200602/1572358019.html
В общенациональный план действий входит поддержка сферы туризма
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571968822_0:72:2993:1756_1036x0_80_0_0_74dd72f7c666343bb4ebd02143a649a1.jpg
РИА Новости

В общенациональный план действий входит поддержка сферы туризма

16:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует лебедей на пляже
Девушка фотографирует лебедей на пляже
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Девушка фотографирует лебедей на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Секторальные меры поддержки, направленные на восстановление и развитие отдельных отраслей экономики России, предусматривают мероприятия в сфере развития туризма и гостиничного хозяйства, в частности, финансовую поддержку, следует из общенационального плана действий, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мероприятия в сфере развития туризма и гостиничного хозяйства направлены на финансовую поддержку организаций гостинично‐ туристской сферы и повышение конкурентоспособности внутреннего туристского продукта", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Среди финансовых и организационных мер поддержки организации гостинично‐туристской сферы предусматривается возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам, мероприятия по развитию туризма и гостиничного хозяйства, а так же уменьшение налоговой ставки по НДС до 7%.
Кроме того, предписывается "оказание мер государственной финансовой поддержки, направленной на снижение стоимости авиационных и железнодорожных перевозок в целях повышения конкурентоспособности внутреннего туристского продукта".
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмЭкономика
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