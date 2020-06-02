В общенациональный план действий входит поддержка сферы туризма

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Секторальные меры поддержки, направленные на восстановление и развитие отдельных отраслей экономики России, предусматривают мероприятия в сфере развития туризма и гостиничного хозяйства, в частности, финансовую поддержку, следует из общенационального плана действий, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мероприятия в сфере развития туризма и гостиничного хозяйства направлены на финансовую поддержку организаций гостинично‐ туристской сферы и повышение конкурентоспособности внутреннего туристского продукта", - говорится в документе.

Среди финансовых и организационных мер поддержки организации гостинично‐туристской сферы предусматривается возмещение 50% платежей по процентам и отсрочка выплаты основного долга по ранее выданным кредитам, мероприятия по развитию туризма и гостиничного хозяйства, а так же уменьшение налоговой ставки по НДС до 7%.